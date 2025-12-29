Gyászol a sztárvilág: Sofia Vergara és Lindsay Lohan érzelmes posztban búcsúzott Brigitte Bardot-tól

Brigitte Bardot neve megkerülhetetlen, valahányszor a múlt évszázad filmtörténelméről indítunk diskurzust. Színésznőként, táncosként, szexszimbólumként, állatjogi aktivistaként több helyen otthagyta lenyomatát, megnyerő jelenléte, inspiráló stílusa kihatással volt az utána következő generáció számára is. A sztárvilágban többen is gyászukat fejezték ki a 91 évesen elhunyt popikon felé.
A Brigitte Bardot filmek olyan darabokban jeleskednek, mint az És Isten megteremté a nőt, A megvetés és a Kegyelemlövés, Kirk Douglas oldalán, Brigitte Bardot életének jelentős részét az állatvédelemnek szentelte. Mondhatjuk, hogy mindenkit megelőzve, már a hatvanas években szónokolt a vágóhidakon levágott állatok kegyelmesebb haláláért, hogy elaltassák őket mielőtt végeznek velük. Később, 1986-ban létrehozta a Brigitte Bardot Alapítványt, amelynek képviselete külön posztban emlékezett meg alapítójukról és tevékenységük példamutató alakjáról:
A Brigitte Bardot Alapítvány tisztelettel adózik egy kivételes nő emléke előtt, aki mindent odaadott és mindent feladott egy állatokkal nagyobb tisztelettel bánó világért. Öröksége tovább él az Alapítvány munkájában és küzdelmeiben, hűséggel adózva korábbi a szenvedélyes munkájához.
A poszthoz mellékeltek egy igen szívszorító videót is, ahol a fiatal sztárt is láthatjuk, ahogy szeretgeti az állatokat:
Brigitte Bardot fiatalon egy korszak szépségideálja volt Marilyn Monroe, Claudia Cardinale, Romy Schneider, Sophia Loren és Nancy Sinatra mellett. Sinatra egyébként ma is jó egészségnek örvend 85 évesen, a színésznő halálának kapcsán ő is bánatát fejezte ki egy érzékeny megemlékező poszt kíséretében:
Összetört a szívem, amikor a gyönyörű Brigitte Bardot halálának hírére keltem. Amikor tinédzser voltam, ő volt a példaképem. Az ártatlan szexualitása, a kócos hajával és a jellegzetes csücsörítő szájával párosulva igazi ikonná tette. A Kedves Brigitte című filmje tökéletes példa arra, hogy mennyire édes és bájos tudott lenni.
A modern szépség, színész és modell Sofia Vergara szintén megemlékezett a legendás szépségről, egy Instagram sztoriban rakott ki róla egy fekete-fehér képet. Sinatrához hasonlóan szinte biztos, hogy az ő életében és karrierjében is fontos és formáló szereplő volt.
Lindsay Lohan már korábban is kifejezte elismerését B.B. irányába, amikor a színésznő legendás haját viselte magán még 2023-ban, és erről képet is rakott ki Instagramra. A tragédiát követően ő is egy klasszikus képet osztott meg sztoriban, emléket állítva az inspiráló és gyönyörű színésznő felé.
A halálhírt követően folyamatosan jöttek az ezekhez hasonló megemlékezések Instagram sztorikban, a teljesség igénye nélkül Kelly Rowland, Alessandra Ambrosio, Zoe Saldaña, Kacey Musgraves és Amelia Gray is részvétüket nyilvánították ki Brigitte Bardot felé.
