Megszállták Szlovákiát? Idegen flotta tűnt fel az égen – a lakosság pánikba esett!

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 06:30
repülő csészealjészlelés
Hétfőn megállt az élet Szlovákiában, amikor a lakók a fejüket az ég felé fordították. Különös, korong alakú jelenségek lepték el az eget, és sokan már a legrosszabbra, egy UFO raj támadására gondoltak. A közösségi médiát azonnal elárasztották a fotók, és az emberek csak egyet kérdeztek: vajon tényleg eljött a vég?
Hétfő reggel még senki nem sejtette, hogy a szomszédos Szlovákia lakói egy igazi sci-fibe illő látványra ébrednek. Április 7-én, északnyugatról egészen keletig, a Tátra vonulataitól Kassáig furcsa, sima szélű, réteges valamik jelentek meg a kék égen. Aki felnézett, az nem hitt a szemének: az égitestek kísértetiesen emlékeztettek a filmekből ismert UFO-kra.

Sokan már a legrosszabbra készültek, de végül kiderült, hogy nem egy UFO, hanem egy különleges természeti jelenség borzolta a kedélyeket Szlovákia felett Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Azt hittük, eljött a világvége!

– írta az egyik rémült szemtanú az interneten, miközben mások már az UFO-inváziót vizionálták. A fotók futótűzként terjedtek, és a találgatásoknak se szeri, se száma nem volt. Volt, aki titkos katonai kísérletet, mások égi jelet emlegettek.

Megszólaltak a szakértők: valódi UFO vagy égi csalódás?

A pánik hangulatát végül a szakembereknek kellett lehűteniük. Mint kiderült, a félelmetes látvány mögött nem kis zöld emberkék, hanem a természet egy ritka és látványos játéka állt. Az iMeteo.sk meteorológusai szerint úgynevezett lencsefelhők (altocumulus lenticularis) alakultak ki az ország felett.

Ezek a képződmények akkor jönnek létre, amikor az erős légáramlatok átbuknak a hegycsúcsokon. A levegő ilyenkor hullámzó mozgásba kezd: ahogy emelkedik, lehűl és kicsapódik belőle a nedvesség, majd ahogy süllyed, a felhő elpárolog. Ez hozza létre a jellegzetes, éles szélű korongokat, amik olyanok, mintha mozdulatlanul lebegnének a csúcsok felett.

Bár a tudomány szerint a magyarázat egyszerű, a látvány hétfőn valóban hátborzongató volt. A szakértők szerint a hétfői parádé azért volt ennyire látványos, mert a légköri feltételek, a páratartalom és a szélvihar ereje éppen tökéletes elegyet alkotott a hegyek felett. Ezúttal tehát megúsztuk az idegenek látogatását, de aki látta a Szlovákia feletti égi jelenséget, az biztosan nem felejti el egyhamar – írja a The Slovak Spectator.

 

