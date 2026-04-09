Természeti jelenség vagy UFO? Fényes nappal bukkant fel a rejtélyes objektum

A földönkívüliek létezése egy évtizedek óta fennálló vita részét képezi: bár azt nehéz tagadni, hogy a mi bolygónkon kívül is léteznie kell értelmes életnek, a feltételezett UFO-észlelésekről készült videókat sokan inkább szkeptikusan szemlélik. A közelmúltban egy szemtanúnak Missouriban sikerült felvételt készítenie egy meglehetősen nagyméretű, korong alakú objektumról, amelyet fényes nappal pillantott meg, amint az az égbolton lebegett.
A nem mindennapi észlelés - amelyet a Nemzeti UFO Jelentési Központtal (NUFORC) is megosztottak -, a hírek szerint március 31-én történt, Arnold közösségben. A szemtanú szerint, miután észrevette, nagyjából 30 percig követte figyelemmel a furcsa, fehér repülő csészealjat a verandájáról, mielőtt bement volna a házba. Amikor valamivel később az illető visszamerészkedett az utcára, az ismeretlen eredetű, nagyjából 90 méter hosszú objektum már nyom nélkül eltűnt.
A szemtanúnak a mobiltelefonjával sikerült megörökítenie a különös észlelés egy részét: a videón az látható, amint a furcsa UFO-n mintha valamiféle fény mozogna oda-vissza, ami miatt úgy tűnik, mintha a henger formájú anomália forogna, vagy esetleg fényvisszaverő felülettel rendelkezne. Az ismeretlen eredetű tárgy mibenlétével kapcsolatban - a földönkívüli űrhajó mellett -, egy meteorológiai jelenség, illetve a kondenzcsík is felmerült - írja a Coast to Coast AM.
Te mit gondolsz, mit látott aznap a szemtanú?
