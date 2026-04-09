Természeti jelenség vagy UFO? Fényes nappal bukkant fel a rejtélyes objektum

A földönkívüliek létezése egy évtizedek óta fennálló vita részét képezi: bár azt nehéz tagadni, hogy a mi bolygónkon kívül is léteznie kell értelmes életnek, a feltételezett UFO-észlelésekről készült videókat sokan inkább szkeptikusan szemlélik. A közelmúltban egy szemtanúnak Missouriban sikerült felvételt készítenie egy meglehetősen nagyméretű, korong alakú objektumról, amelyet fényes nappal pillantott meg, amint az az égbolton lebegett.

Különös UFO bukkant fel az égbolton

Különös UFO bukkant fel az égbolton

A nem mindennapi észlelés - amelyet a Nemzeti UFO Jelentési Központtal (NUFORC) is megosztottak -, a hírek szerint március 31-én történt, Arnold közösségben. A szemtanú szerint, miután észrevette, nagyjából 30 percig követte figyelemmel a furcsa, fehér repülő csészealjat a verandájáról, mielőtt bement volna a házba. Amikor valamivel később az illető visszamerészkedett az utcára, az ismeretlen eredetű, nagyjából 90 méter hosszú objektum már nyom nélkül eltűnt.

A szemtanúnak a mobiltelefonjával sikerült megörökítenie a különös észlelés egy részét: a videón az látható, amint a furcsa UFO-n mintha valamiféle fény mozogna oda-vissza, ami miatt úgy tűnik, mintha a henger formájú anomália forogna, vagy esetleg fényvisszaverő felülettel rendelkezne. Az ismeretlen eredetű tárgy mibenlétével kapcsolatban - a földönkívüli űrhajó mellett -, egy meteorológiai jelenség, illetve a kondenzcsík is felmerült - írja a Coast to Coast AM.

