Meteorológiai jelenség, drónok, vagy UFO? Titokzatos fények sokkolták a közösséget

Leesett az álla egy argentin település lakóinak, miután három titokzatos fény jelent meg az égbolton. A helyi médiában számoltak be arról, ahogy a napokban, egy reggelen nem éppen hétköznapi jelenet játszódott le Jáchal közösségében, amit többen ismét a UFO-kkal hoztak összefüggésbe. A szemtanúk, akik először észlelték a különös fényforrásokat, eleinte azt feltételezték, csak egy autó bukkant fel a környéken, ezt az elméletet azonban hamar elvetették, amikor rájöttek, hogy a három, feltételezett „lámpa” meglehetősen szokatlanul viselkedik.

Meteorológiai jelenség, drónok, vagy UFO? Sokkot kaptak a helyiek, amikor titokzatos fények bukkantak fel az égbolton

A különös, egymással „táncoló” gömbök a hírek szerint teljesen megbabonázták a szemtanúkat, akik perceken át követték figyelemmel a szokatlan jelenséget, mielőtt a fények – ugyanolyan váratlanul, mint ahogyan felbukkantak –, egyszer csak nyom nélkül eltűntek.

A történteket videón is sikerült megörökíteni, amelyet nemrég az interneten is megosztottak, majd ezt követően rögtön beindultak a találgatások az argentin közösségi médiában, azzal kapcsolatban, pontosan mit láttak a szemtanúk azon a bizonyos napon. Míg egyesek úgy vélekedtek, hogy a fények földönkívüli vagy természetfeletti eredetűek lehettek, addig a szkeptikusabbak azzal érveltek, hogy a jelenségre van teljesen hétköznapi magyarázat is - szerintük a fények szimplán meteorológiai jelenségek, esetleg drónok voltak – írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz: mit láttak a helyiek azon a reggelen?