Meteorológiai jelenség, drónok, vagy UFO? Titokzatos fények sokkolták a közösséget

Leesett az álla egy argentin település lakóinak, miután három titokzatos fény jelent meg az égbolton. A helyi médiában számoltak be arról, ahogy a napokban, egy reggelen nem éppen hétköznapi jelenet játszódott le Jáchal közösségében, amit többen ismét a UFO-kkal hoztak összefüggésbe. A szemtanúk, akik először észlelték a különös fényforrásokat, eleinte azt feltételezték, csak egy autó bukkant fel a környéken, ezt az elméletet azonban hamar elvetették, amikor rájöttek, hogy a három, feltételezett „lámpa” meglehetősen szokatlanul viselkedik.
A különös, egymással „táncoló” gömbök a hírek szerint teljesen megbabonázták a szemtanúkat, akik perceken át követték figyelemmel a szokatlan jelenséget, mielőtt a fények – ugyanolyan váratlanul, mint ahogyan felbukkantak –, egyszer csak nyom nélkül eltűntek.
A történteket videón is sikerült megörökíteni, amelyet nemrég az interneten is megosztottak, majd ezt követően rögtön beindultak a találgatások az argentin közösségi médiában, azzal kapcsolatban, pontosan mit láttak a szemtanúk azon a bizonyos napon. Míg egyesek úgy vélekedtek, hogy a fények földönkívüli vagy természetfeletti eredetűek lehettek, addig a szkeptikusabbak azzal érveltek, hogy a jelenségre van teljesen hétköznapi magyarázat is - szerintük a fények szimplán meteorológiai jelenségek, esetleg drónok voltak – írja a Coast to Coast AM.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.