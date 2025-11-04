Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

UFO repült egy tűzhányó felett, majd nyomtalanul eltűnt: újabb bizonyíték a dimenziókapura?

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 21:30
megmagyarázhatatlanvulkáni kitörés
Egy különleges, eddig megmagyarázhatatlan jelenség tartja izgalomban a szakemberek figyelmét egy mexikói vulkánkitörés következtében. A jelenség sokak szerint egy UFO, amely a vulkán krátere felett lebeg.

UFO? Drón? Vagy esetleg meteorit? Még a szakértők sem tudnak választ adni arra a jelenségre, amely napok óta foglalja le a szakértők figyelmét. Egy felvételen ugyanis egy mexikói vulkán felett megjelenő, eddig ismeretlen tárgy vagy fényjelenség lebegett.

Egyelőre nincs magyarázat arra, milyen jelenséget kaptak lencsevégre a vulkán felett. Az UFO-hívők szerint biztosan egy idegen űrhajóról van szó
Egyelőre nincs magyarázat arra, milyen jelenséget kaptak lencsevégre a vulkán felett. Az UFO-hívők szerint biztosan egy idegen űrhajóról van szó Fotó: Unsplash.com

Tényleg UFO tűnt fel a vulkán felett?

Furcsa felvétel készült Mexikó egyik legaktívabb vulkánjáról, a Popocatépetlről, amelyen egy fénylő, azonosítatlan repülő tárgy látható, amint a kráter fölött lebeg, majd hirtelen nagy sebességgel eltűnik. A jelenség a vulkánt figyelő kamerák egyikén jelent meg, és azóta is lázban tartja az UFO-rajongókat, akik próbálják megfejteni, mi is történhetett valójában. A videón az látszik, ahogy a fényes objektum mozdulatlanul lebeg a füstölgő kráter felett, mintha figyelné a lángokat és a felszálló hamut, majd egy pillanat alatt elszáguld az ég felé. A különös eseményt október 30-án, csütörtökön rögzítették a Puebla és Morelos államok határán fekvő Popocatépetl megfigyelő rendszerei. A 5426 méter magas tűzhányó az ország egyik legaktívabb vulkánja, így folyamatosan figyelik a tevékenységét  – írja a Daily Star.

A hatóságok eddig nem adtak ki hivatalos közleményt arról, mi lehetett a furcsa repülő tárgy. Aznap a Mexikói Katasztrófavédelmi Központ 19 kisebb kitörést regisztrált, amelyek során gázok, gőz és kisebb mennyiségű hamu tört a felszínre. A lakosságot figyelmeztették, hogy ne közelítsék meg a krátert, és tartsák be a 12 kilométeres biztonsági zónát.

A Popocatépetl egyébként korábban is gyakran került a figyelem középpontjába a különös fényjelenségek miatt. Tavaly Jaime Maussan, a 72 éves mexikói UFO-kutató azt állította, hogy a vulkán valójában egyfajta „dimenziókapu”, amely átjárást nyit a téridőben, így idegen civilizációk ezen keresztül érkezhetnek bolygónkra. Elmondása szerint semmilyen emberi eszköz nem tudná megközelíteni a krátert, mivel ott a hőmérséklet eléri az 1000 Celsius-fokot. Maussan egy norvég kutatásra is hivatkozott, amely szerint a vulkán alatt mágneses viharok zajlanak, ezek pedig képesek úgynevezett „X-pontokat” létrehozni – olyan térségeket, ahol a Föld és a Nap mágneses mezeje összekapcsolódik. Ez a kapcsolat elméletileg képes lenne „dimenziós kapuk” megnyitására. Az X-pontokat azért nevezik így, mert a két mágneses mező keresztezi egymást, X alakú mintázatot formálva, ami elvileg energiát szabadíthat fel a térben.

A mostani felvétel újra fellobbantotta a találgatásokat: vajon valóban idegen technológia látható rajta, vagy csak egy optikai jelenség, esetleg drón vagy meteorit fénye? Egyelőre senki sem tudja biztosan, de a titokzatos fény ismét emlékeztette az embereket arra, milyen sok rejtélyt őriz még mindig a Popocatépetl izzó mélysége.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu