UFO repült egy tűzhányó felett, majd nyomtalanul eltűnt: újabb bizonyíték a dimenziókapura?

UFO? Drón? Vagy esetleg meteorit? Még a szakértők sem tudnak választ adni arra a jelenségre, amely napok óta foglalja le a szakértők figyelmét. Egy felvételen ugyanis egy mexikói vulkán felett megjelenő, eddig ismeretlen tárgy vagy fényjelenség lebegett.

Egyelőre nincs magyarázat arra, milyen jelenséget kaptak lencsevégre a vulkán felett. Az UFO-hívők szerint biztosan egy idegen űrhajóról van szó Fotó: Unsplash.com

Tényleg UFO tűnt fel a vulkán felett?

Furcsa felvétel készült Mexikó egyik legaktívabb vulkánjáról, a Popocatépetlről, amelyen egy fénylő, azonosítatlan repülő tárgy látható, amint a kráter fölött lebeg, majd hirtelen nagy sebességgel eltűnik. A jelenség a vulkánt figyelő kamerák egyikén jelent meg, és azóta is lázban tartja az UFO-rajongókat, akik próbálják megfejteni, mi is történhetett valójában. A videón az látszik, ahogy a fényes objektum mozdulatlanul lebeg a füstölgő kráter felett, mintha figyelné a lángokat és a felszálló hamut, majd egy pillanat alatt elszáguld az ég felé. A különös eseményt október 30-án, csütörtökön rögzítették a Puebla és Morelos államok határán fekvő Popocatépetl megfigyelő rendszerei. A 5426 méter magas tűzhányó az ország egyik legaktívabb vulkánja, így folyamatosan figyelik a tevékenységét – írja a Daily Star.

A hatóságok eddig nem adtak ki hivatalos közleményt arról, mi lehetett a furcsa repülő tárgy. Aznap a Mexikói Katasztrófavédelmi Központ 19 kisebb kitörést regisztrált, amelyek során gázok, gőz és kisebb mennyiségű hamu tört a felszínre. A lakosságot figyelmeztették, hogy ne közelítsék meg a krátert, és tartsák be a 12 kilométeres biztonsági zónát.

A Popocatépetl egyébként korábban is gyakran került a figyelem középpontjába a különös fényjelenségek miatt. Tavaly Jaime Maussan, a 72 éves mexikói UFO-kutató azt állította, hogy a vulkán valójában egyfajta „dimenziókapu”, amely átjárást nyit a téridőben, így idegen civilizációk ezen keresztül érkezhetnek bolygónkra. Elmondása szerint semmilyen emberi eszköz nem tudná megközelíteni a krátert, mivel ott a hőmérséklet eléri az 1000 Celsius-fokot. Maussan egy norvég kutatásra is hivatkozott, amely szerint a vulkán alatt mágneses viharok zajlanak, ezek pedig képesek úgynevezett „X-pontokat” létrehozni – olyan térségeket, ahol a Föld és a Nap mágneses mezeje összekapcsolódik. Ez a kapcsolat elméletileg képes lenne „dimenziós kapuk” megnyitására. Az X-pontokat azért nevezik így, mert a két mágneses mező keresztezi egymást, X alakú mintázatot formálva, ami elvileg energiát szabadíthat fel a térben.