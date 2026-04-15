Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Átok, szellemek és előre megjósolt végzet? A Titanic titkai, amiket eddig nem mertél elhinni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 06:15
Az emberiség egyik legnagyobb technikai bravúrjának tartották, úgy hitték, a világ leghatalmasabb tengerjáró hajója elsüllyeszthetetlen. Ám mégis bekövetkezett a tragédia és több mint 1500 ember vesztette életét, amikor a Titanic jéghegynek ütközött. Azóta számtalan legenda és mítosz látott napvilágot az okokról, de vajon mi igaz belőlük? Elképesztő legendák következnek!
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei

Hatalmas szenzáció övezte az óriási luxushajó elindulását az írországi Belfastban, 1912. április 10-én. A fedélzetén 2224 ember tartózkodott, akikből végül 710-en maradtak életben. A tragikus sorsú Titanic-ot több legenda és mítosz övezi, összegyűjtöttük a legérdekesebbeket. 

  • 1912. április 10-én süllyedt el a Titanic óceánjáró hajó, amelyhez számos legenda kapcsolódik. 
  • A tragédia után a gyártót hibáztatták, mert úgy hitték, tőlük ered, hogy soha nem süllyedhet el. 
  • Egy könyv előre megjósolta a katasztrófát? Bajlós előjelek az utazás előtt.
  • Egy ókori egyiptomi múmia átka áll a tragédia mögött?
  • Elveszett kincsek a tenger mélyén.
  • A zenekar valóban az utolsó pillanatig játszott?
  • A kutatók szellemeket észleltek a hajó roncsainál, mások szellemhajót láttak.
Titanic archív felvételen
A Titanic a kor legmodernebb és legnagyobb utasszállító hajója volt, a hossza elérte a 269 métert.
Fotó: Universal History Archive / gettyimages

A Titanic legendái

Az elsüllyeszthetetlen hajó

A tragédia után sokan a gyártókat hibáztatták, ugyanis úgy vélték, hogy tőlük származik az elsüllyeszthetetlen hajó kifejezés, pedig ez nem igaz, ilyet sosem jelentettek ki. Az tény, hogy a megépítése során a legkorszerűbb mérnöki vívmányokat használták fel, 16 vízzáró rekesszel látták el, amelyek közül több is megtelhetett volna anélkül, hogy a hajó elsüllyedt volna. De az nem igaz, hogy úgy adták volna át, hogy soha nem kerülhet a tenger mélyére. Ezt a címkét a korabeli sajtó aggatta rá.

Előre megjósolták a hajókatasztrófát?

Több túlélő később arról számolt be, hogy rossz előérzettel szálltak fel a hajóra, és számos bajlós előjelet láttak. Ráadásul többen úgy vélik, hogy a Morgan Robertson által 1898-ban megjelent novella, a Titan végzete előre megjósolta a katasztrófát. Ugyanis meglepőek a hasonlóságok, az író történetében szintén jéghegynek ütközött egy hatalmas hajó az Atlanti-óceánon áprilisban, a balesetet pedig tovább súlyosbította a rendelkezésre álló kevés mentőcsónak. 

A múmia átka

Az egyik legismertebb Titanic-legenda szerint a balesetet egy a fedélzeten szállított múmia átka okozta. A mítosz szerint egy ókori egyiptomi papnő koporsófedelét szállították a hajón, amely mindenkire balszerencsét hozott, aki kapcsolatba lépett vele, mert el volt átkozva. Eredetileg a British Múzeumban őrizték, és számos haláleset kapcsolódott hozzá. Végül egy gazdag amerikai megvásárolta és a Titanic fedélzetén szállította az újvilágba, de az átok beteljesedett és a hajó soha nem ért célba. Mint később kiderült, nem volt ilyen tárgy az óceánjárón, csupán akkoriban dúlt a spirituális Egyiptom-mánia, az emberek pedig imádták a misztikus sztorikat, amelyekkel jól el lehetett adni az újságokat. 

Elveszett kincsek a tenger mélyén

Mivel a Titanic első osztályán rendkívül gazdag emberek utaztak, a berendezés pedig az akkori paloták belső tereivel és használati tárgyaival vetekedett, sokan gondolták úgy, hogy mesés kincseket és ékszereket rejt a hajóroncs. Ebben van némi igazság, ugyanis valóban hullámsírba szállt számtalan ékszer, értékes porcelán és bankjegyek. Viszont az egy újkori legenda, hogy a James Cameron Titanic című filmjéből ismert Óceán Szíve nevű gyémántnyakék is az óceán fenekén lenne, ugyanis ez az ékszer soha nem létezett. Ellenben a Magellan vállalat mélytengeri kutatásai során talált egy legalább ennyire értékes nyakláncot: egy mára már kihalt óriási cápafaj, a Megalodon fogából készítettek aranyékszert. 

A Titanic roncsai a tenger alatt.
A Titanic 3800 méteres mélységben fekszik az Atlanti-óceán mélyén, kb. 600 kilométerre Új-Fundland partjaitól. 
Fotó: wikipédia_Courtesy of NOAAInstitute for ExplorationUniversity of Rhode Island

A zenekar utolsó dala

A Titanic elsüllyedésének egyik legmeghatóbb története a nyolctagú zenekarhoz kapcsolódik. A bátor férfiak a kialakult pánikot zenével oldották, a hajó elsüllyedéséig egy tapodtat sem mozdultak a fedélzetről. Az alapvető túlélési ösztön helyett, az emberek szolgálatát választották. Ez teljes mértékben igaz, az összes túlélő megerősítette, abban viszont eltértek a beszámolók, hogy melyik volt az utolsó daluk. A legenda szerint a Nearer, My God, to Thee (Közelebb, közelebb Uram, hozzád!) volt. 

A Titanic szellemei

A roncs 1985-ös felfedezése után kezdtek terjedni a szellemekről szóló beszámolók. A kutatók közül többen számoltak be furcsa, a mélyből érkező hangokról, és olyan emberi árnyakról a felvételeken, amelyek a roncs körül mozogtak. Ezeket a jelenségeket többen a mélytengeri környezet torzításával, tehát a víz mozgásával, a fény hiányával és a rosszabb minőségű felvételekkel magyarázzák. 

A paranormális kutatók időről időre megpróbálják felvenni a Titanic áldozatainak hangját, úgy vélik segélykiáltásokat és neveket hallanak. 

Többen pedig magát a Titanic-ot is látni vélték a víz felszínén, amint ködbe burkolózva megjelent, majd rejtélyes módon eltűnt, a műszerek viszont nem érzékelték a jelenlétét. 

A Titanic a mai napig foglalkoztatja az embereket, és az összeesküvés-elméletek hívei is előszeretettel gyártják a konteókat. Annak ellenére, hogy sokan hisznek a hajókatasztrófát övező legendákban, valószínűleg az igazság prózaibb: a természet ereje és az emberi hanyagság okozta a tragédiát. 

Az alábbi videóban megnézheted, hogy néz ki a Titanic a tenger mélyén:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu