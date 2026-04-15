Átok, szellemek és előre megjósolt végzet? A Titanic titkai, amiket eddig nem mertél elhinni

Hatalmas szenzáció övezte az óriási luxushajó elindulását az írországi Belfastban, 1912. április 10-én. A fedélzetén 2224 ember tartózkodott, akikből végül 710-en maradtak életben. A tragikus sorsú Titanic-ot több legenda és mítosz övezi, összegyűjtöttük a legérdekesebbeket.

A tragédia után a gyártót hibáztatták, mert úgy hitték, tőlük ered, hogy soha nem süllyedhet el.

Egy könyv előre megjósolta a katasztrófát? Bajlós előjelek az utazás előtt.

Egy ókori egyiptomi múmia átka áll a tragédia mögött?

Elveszett kincsek a tenger mélyén.

A zenekar valóban az utolsó pillanatig játszott?

A kutatók szellemeket észleltek a hajó roncsainál, mások szellemhajót láttak.

A Titanic a kor legmodernebb és legnagyobb utasszállító hajója volt, a hossza elérte a 269 métert.

Fotó: Universal History Archive / gettyimages

A Titanic legendái

Az elsüllyeszthetetlen hajó

A tragédia után sokan a gyártókat hibáztatták, ugyanis úgy vélték, hogy tőlük származik az elsüllyeszthetetlen hajó kifejezés, pedig ez nem igaz, ilyet sosem jelentettek ki. Az tény, hogy a megépítése során a legkorszerűbb mérnöki vívmányokat használták fel, 16 vízzáró rekesszel látták el, amelyek közül több is megtelhetett volna anélkül, hogy a hajó elsüllyedt volna. De az nem igaz, hogy úgy adták volna át, hogy soha nem kerülhet a tenger mélyére. Ezt a címkét a korabeli sajtó aggatta rá.

Előre megjósolták a hajókatasztrófát?

Több túlélő később arról számolt be, hogy rossz előérzettel szálltak fel a hajóra, és számos bajlós előjelet láttak. Ráadásul többen úgy vélik, hogy a Morgan Robertson által 1898-ban megjelent novella, a Titan végzete előre megjósolta a katasztrófát. Ugyanis meglepőek a hasonlóságok, az író történetében szintén jéghegynek ütközött egy hatalmas hajó az Atlanti-óceánon áprilisban, a balesetet pedig tovább súlyosbította a rendelkezésre álló kevés mentőcsónak.

A múmia átka

Az egyik legismertebb Titanic-legenda szerint a balesetet egy a fedélzeten szállított múmia átka okozta. A mítosz szerint egy ókori egyiptomi papnő koporsófedelét szállították a hajón, amely mindenkire balszerencsét hozott, aki kapcsolatba lépett vele, mert el volt átkozva. Eredetileg a British Múzeumban őrizték, és számos haláleset kapcsolódott hozzá. Végül egy gazdag amerikai megvásárolta és a Titanic fedélzetén szállította az újvilágba, de az átok beteljesedett és a hajó soha nem ért célba. Mint később kiderült, nem volt ilyen tárgy az óceánjárón, csupán akkoriban dúlt a spirituális Egyiptom-mánia, az emberek pedig imádták a misztikus sztorikat, amelyekkel jól el lehetett adni az újságokat.