Az Exatlon sztárja nem volt felkészülve ekkora őrületre: Nem hiszed el, kitől kért segítséget Valkusz Máté

Valkusz Milán öccse, Valkusz Máté teniszező az Exatlon Hungary 2026-os évadában versenyzett, ahol bár a férfi győztes Koplányi Gábor lett, így ő csak az ezüstérmet szerezte meg, de a rajongókat ez cseppet sem érdekli. A sportolóért lányok tömegei rajonganak, amellett, hogy rengeteg kisfiú is példaképként tekint rá. Az Exatlon Valkusz Mátéja azonban erre egyáltalán nem volt felkészülve, amiről most lapunknak mesélt.

Az Exatlon vége óta Valkusz Máté szinte képtelen felocsúdni a körülötte zajló eseményekből (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Valkusz Milán a Valmar által már jó ideje hatalmas rajongásnak örvend, különösen a csajok körében, de öccse számára, aki profi teniszezőként tevékenykedik, ez mindeddig ismeretlen volt. Most azonban Valkusz Máté is reflektorfénybe került az Exatlon 5. évadának köszönhetően, és belecsöppent ebbe a számára eddig ismeretlen helyzetbe, amibe korábban bele sem gondolt.

„Fura, mert ezt tényleg úgy fogtam fel, mint egy versenyt, nem pedig, mint egy műsort. Teljesen kiment a fejemből az, hogy ez adásban van, tévében megy, és rengetegen nézik” – kezdte a sportoló.

Úgyhogy egyáltalán nem ehhez szoktam, ami most körülöttünk van, és nagyon fura, hogy amikor elmegyek reggel a McDrive-ba, például akkor is kihajolnak, és megkérdezik, hogy engem láttak-e a műsorban. De vicces egyébként ez a helyzet, nagyon tetszik

– vallotta be őszintén a Borsnak.

Valkusz Milán is segíthet Valkusz Máténak

Persze a kezdeti lelkesedés után könnyen lehet, hogy egy idő után a sportoló is kissé besokall majd a folyamatos figyelemtől, de szerencsére Valkusz Máté bátyja, Milán majd el tudja látni néhány jótanáccsal a rajongó tinilányokkal kapcsolatban.

„Eddig még nem kértem tőle tanácsot, de majd lehet, hogy ha már nagyon nem bírom, akkor megkérdezem, hogy mit csináljak” – mondta nevetve az Exatlon sztárja.

Valkusz Milán Marics Petivel Valmar néven zenél, ezért már évek óta hozzá van szokva az országos ismertséghez, így Máté könnyedén tud tőle tanácsot kérni (Fotó: Adam Bertalan)

Valkusz Máté visszatért a teniszhez

Persze az Exatlon közönségtalálkozók, és egyéb kötelezettségek mellett a sportoló szinte azonnal visszatért a legnagyobb szenvedélyéhez, a teniszhez, bár az átállás nem megy éppen könnyen.

Óriási váltás volt hazajönni, mert hozzászoktam teljesen a kinti léthez. Full más itthon lenni, és kicsit még azt érzem, hogy még fejben nem tudtam hazatérni. De egyből elkezdtem a teniszedzéseket, és mindentől el vagyok szokva, mindenem fáj, hólyagosodik. Viszont ezt csak így lehet, hogyha lesokkolom a szervezetemet, szóval gőzerővel nyomom, mert két-három hét múlva már tervezek profi versenyeken indulni

– mesélte.