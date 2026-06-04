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Nem engednek Magyar Péter félelemkeltésének: Szimpátiatüntetés lesz az állami intézményvezetők mellett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 08:21
sulyok tamástüntetés
Nem engednek Magyar Péter fenyegetésének.

Június 7-én vasárnap, 16 és 19 óra között szimpátiatüntetést szerveznek Magyarország állami intézmény vezetői mellett, akiket Magyar Péter megfenyegetett.

Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit
Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit. Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból - annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.
Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:
· Köztársasági Elnök - Dr. Sulyok Tamás
· a Kúria elnöke - Dr. Varga Zs. Andrást
· a legfőbb ügyész- Dr. Nagy Gábor Bálint
· az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke - Dr. Windisch László
· a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – Dr. Koltay András
· az Alkotmánybíróság elnöke - Dr. Polt Péter
· a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) - Dr. Rigó Csaba Balázs
· a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke - Péterfalvi Attila
Ha egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor június 7-én (vasárnap) délután 16:00-tól a Sándor-palota előtt helyezzen el egy szál fehér virágot.
Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót - kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene! - írják a Facebook-esemény leírásában. 

 

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