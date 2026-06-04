Nem engednek Magyar Péter félelemkeltésének: Szimpátiatüntetés lesz az állami intézményvezetők mellett

Június 7-én vasárnap, 16 és 19 óra között szimpátiatüntetést szerveznek Magyarország állami intézmény vezetői mellett, akiket Magyar Péter megfenyegetett.

Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit. Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból - annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.

Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:

· Köztársasági Elnök - Dr. Sulyok Tamás

· a Kúria elnöke - Dr. Varga Zs. Andrást

· a legfőbb ügyész- Dr. Nagy Gábor Bálint

· az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke - Dr. Windisch László

· a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – Dr. Koltay András

· az Alkotmánybíróság elnöke - Dr. Polt Péter

· a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) - Dr. Rigó Csaba Balázs

· a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke - Péterfalvi Attila

Ha egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor június 7-én (vasárnap) délután 16:00-tól a Sándor-palota előtt helyezzen el egy szál fehér virágot.

Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót - kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene! - írják a Facebook-esemény leírásában.