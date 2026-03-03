Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kornélia névnapja

Kísérteties: a Titanic szelleme bukkant fel a házaspár otthonában

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 21:15
Több mint száz év telt el a Titanic tragédiája óta, de a legendás óceánjáróhoz kötődő paranormális jelenségek máig nem hagytak alább. Most egy szellemtörténet kavarta fel az állóvizet: talán kísérteni tért vissza a Titanic szelleme?
Ripszám Boglárka
A hírhedt hajó és a jéghegy találkozásának tragédiájából mítosz lett. És mint minden valódi mítoszhoz, ehhez is tartozik egy szellemtörténet – sőt, több is. De az egyik annyira megmagyarázhatatlan, hogy még a szkeptikusokat is gondolkodóba ejtette. Tényleg lehetséges lenne, hogy Smith kapitány a Titanic szellemeként kísért a túlvilágról?

A Titanic roncsai a víz alatt digitális szkennelés alapján.
Így festett a Titanic 2023-ban egy digitális szkennelés alapján a tengerfenéken. Fotó: AFP / AFP
  • A Titanic szelleme a kapitány lehet, akinek régi házában kísérteties jelenéseket tapasztalt a bérlő.
  • Egy baltimore-is nyugdíjas tengerész azt állítja, hogy a városban több helyen is látta felbukkanni a kapitány szellemét. 
  • A paranormális kutatók szerint ezért tér vissza a Titanic kapitányának szelleme. 

A Titanic szelleme, a kapitány hazatért?

A Titanic kapitánya, Edward Smith, akinek parancsnoksága alatt a hajó elsüllyedt, már régóta a hajótragédia egyik legismertebb alakja. Azonban kevesen tudják, hogy Smith kapitány szülőháza Stoke-on-Trent városában található, és az elmúlt években több paranormális jelenségről is beszámoltak az ott lakók.

A ház jelenlegi tulajdonosai, Neil és Louise Bronner, több mint egy évtizede élnek az ingatlanban. Az évek során több bérlőjük is beszámolt furcsa eseményekről: hirtelen hidegérzetről, megmagyarázhatatlan zajokról és egyenesen Smith kapitány, a Titanic szellemének megjelenéséről. Egyikük állítása szerint egy nap egy tengerész egyenruhás férfit látott sétálni a konyhában, aki aztán nyomtalanul eltűnt. 

Baltimore-i kísértet jelenések

A Titanic kapitánya, Edward Smith portréja.
A Titanic kapitánya, Edward Smith, akinek a tragikus sorsú hajó lett a sírja.  Fotó: Wikipedia

Nem csak Angliában számoltak be a Titanic szellemének megjelenéséről. Egy baltimore-i nyugdíjas tengerész, Peter Pryal, aki korábban együtt szolgált Smith kapitánnyal a Majestic nevű hajón, azt állítja, hogy több alkalommal is látta a kapitányt a város különböző pontjain. Pryal szerint a kapitány szelleme rendszeresen feltűnik, mintha még mindig a tengeren szolgálna. 

Miért tér vissza a kapitány?

A paranormális jelenségek kutatói szerint az olyan tragikus események, mint a Titanic elsüllyedése, gyakran hagynak maguk után „energetikai lenyomatokat”. A kapitány szellemének visszatérése talán annak a jele, hogy lelke még mindig nem talált nyugalomra, és továbbra is kötődik a hajóhoz és annak történetéhez.

A Titanic szellemei: több mint legenda

A Titanic szellemei nem csupán rémtörténetek. Az elmúlt években számos beszámoló látott napvilágot különböző Titanic-kiállításokon és múzeumokban tapasztalt paranormális jelenségekről. Például az orlandói Titanic The Experience kiállításon több látogató is beszámolt megmagyarázhatatlan érzésekről és eseményekről – épp olyanokról, mint amilyeneket a Neil és Louise Bronner tapasztalt a kapitány „kísértetházában.”

A Titanic szellemtörténetei a mai napig újra és újra felbukkannak – egy kiállításon, egy álomban, vagy egy homályos fotón. Amíg ezek a történetek élnek, addig a Titanic sosem fog igazán elsüllyedni. 

Érdemes megnézned az alábbi videót a Titanic elsüllyedéséről:

