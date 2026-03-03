Kísérteties: a Titanic szelleme bukkant fel a házaspár otthonában

A hírhedt hajó és a jéghegy találkozásának tragédiájából mítosz lett. És mint minden valódi mítoszhoz, ehhez is tartozik egy szellemtörténet – sőt, több is. De az egyik annyira megmagyarázhatatlan, hogy még a szkeptikusokat is gondolkodóba ejtette. Tényleg lehetséges lenne, hogy Smith kapitány a Titanic szellemeként kísért a túlvilágról?
A Titanic kapitánya, Edward Smith, akinek parancsnoksága alatt a hajó elsüllyedt, már régóta a hajótragédia egyik legismertebb alakja. Azonban kevesen tudják, hogy Smith kapitány szülőháza Stoke-on-Trent városában található, és az elmúlt években több paranormális jelenségről is beszámoltak az ott lakók.
A ház jelenlegi tulajdonosai, Neil és Louise Bronner, több mint egy évtizede élnek az ingatlanban. Az évek során több bérlőjük is beszámolt furcsa eseményekről: hirtelen hidegérzetről, megmagyarázhatatlan zajokról és egyenesen Smith kapitány, a Titanic szellemének megjelenéséről. Egyikük állítása szerint egy nap egy tengerész egyenruhás férfit látott sétálni a konyhában, aki aztán nyomtalanul eltűnt.
Nem csak Angliában számoltak be a Titanic szellemének megjelenéséről. Egy baltimore-i nyugdíjas tengerész, Peter Pryal, aki korábban együtt szolgált Smith kapitánnyal a Majestic nevű hajón, azt állítja, hogy több alkalommal is látta a kapitányt a város különböző pontjain. Pryal szerint a kapitány szelleme rendszeresen feltűnik, mintha még mindig a tengeren szolgálna.
A paranormális jelenségek kutatói szerint az olyan tragikus események, mint a Titanic elsüllyedése, gyakran hagynak maguk után „energetikai lenyomatokat”. A kapitány szellemének visszatérése talán annak a jele, hogy lelke még mindig nem talált nyugalomra, és továbbra is kötődik a hajóhoz és annak történetéhez.
A Titanic szellemei nem csupán rémtörténetek. Az elmúlt években számos beszámoló látott napvilágot különböző Titanic-kiállításokon és múzeumokban tapasztalt paranormális jelenségekről. Például az orlandói Titanic The Experience kiállításon több látogató is beszámolt megmagyarázhatatlan érzésekről és eseményekről – épp olyanokról, mint amilyeneket a Neil és Louise Bronner tapasztalt a kapitány „kísértetházában.”
A Titanic szellemtörténetei a mai napig újra és újra felbukkannak – egy kiállításon, egy álomban, vagy egy homályos fotón. Amíg ezek a történetek élnek, addig a Titanic sosem fog igazán elsüllyedni.
Érdemes megnézned az alábbi videót a Titanic elsüllyedéséről:
Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.