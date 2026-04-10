114 éve indult végzetes útjára a Titanic – így történt a történelem legismertebb hajókatasztrófája (galéria)

Titanic
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 15:27
elsüllyedt hajóévfordulókatasztrófa
Április 10-én indult el első és egyben utolsó útjára a Titanic, amely néhány nappal később tragikusan elsüllyedt. Cikkünkben felelevenítjük az indulás körülményeit és a katasztrófa legfontosabb részleteit.

1912. április 10-én futott ki az angliai Southampton kikötőjéből a világ egyik legismertebb óceánjárója, a RMS Titanic. Az indulás pillanatában még senki sem sejthette, hogy – a korának technikai csodájaként ünnepelt luxushajó – néhány nappal később a történelem egyik legismertebb tengeri katasztrófájának főszereplőjévé válik.

A Titanic is április 10-én indult első – és mint kiderült egyben utolsó – útjára is / Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A Titanic megszületése 

A hajó a White Star Line megrendelésére épült meg. A Titanicot egy óceánjáró-trió második hajójaként, arra a célra tervezték, hogy heti három járat kiszolgálásával a transzatlanti forgalom “zászlóshajója” legyen és ezzel növelje a White Star Line társaság dominanciáját.

 A testvérhajói az Olympic és a Gigantic. Ezekről bővebben IDE kattintva olvashatsz.  

 A hatalmas óceánjárót az észak-írországi Belfast városában működő Harland and Wolff hajógyár készítette, és elsüllyedése idején a világ legnagyobb utasszállító gőzhajójának számított. A hajót a konkurens Cunard Line társaság híres óceánjárói, a RMS Lusitania és a RMS Mauretania vetélytársának szánták.

Az út végül tragédiába torkollott

Ahogy említettük, április 10-én, szerda déli 12 órakor indult el Southampton kikötőjéből az RMS Titanic. Itt a személyzeten kívül több mit 900 utas szállt fel rá. Ezután még kétszer kötött ki további utasokat felvéve. Összesen több mint 2200 ember szállt fel. Voltak köztük gazdag üzletemberek, arisztokraták, valamint kivándorlók is, akik egy jobb élet reményében tartottak az Egyesült Államokba. 

A Titanic útja a francia Cherbourg és az ír Queenstown (Cobh) érintésével vezetett volna az amerikai New York City felé. 

A fedélzeten minden adott volt a kényelmes utazáshoz. Fotó: Photo12 via AFP
Igazi luxus várta az utasokat az első osztályon. Fotó: United Archives / Getty Images

A hajó útja kezdetben eseménytelenül telt, egészen 1912. április 14-ének késő estéjéig, ekkor ugyanis 23 óra 40 perckor a hajó jéghegynek ütközött az Atlanti-óceán északi részén. A sérülések hamar végzetesnek bizonyultak: a hajó több rekesze megtelt vízzel, és a Titanic menthetetlenül süllyedni kezdett. 

A katasztrófa súlyosságát növelte, hogy a hajón nem volt elegendő mentőcsónak az összes utas és a teljes legénység számára. Az emberek pedig pánikba estek, miközben a jeges víz egyre gyorsabban árasztotta el a hajót.

Végül április 15-én hajnali 2 óra 20 perckor, alig több mint két és fél órával az ütközés után a Titanic kettétört és elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodók közül mintegy 1500 ember vesztette életét a jeges vízben, így ez lett a történelem egyik legismertebb és legmegrázóbb tengeri katasztrófája.

A legendás hajó története azóta számos könyvet és filmet ihletett meg. A legismertebb ezek közül a Titanic című film, amely világszerte milliókkal ismertette meg a tragédiát.

Titanic elsüllyedése
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu