114 éve indult végzetes útjára a Titanic – így történt a történelem legismertebb hajókatasztrófája (galéria)

1912. április 10-én futott ki az angliai Southampton kikötőjéből a világ egyik legismertebb óceánjárója, a RMS Titanic. Az indulás pillanatában még senki sem sejthette, hogy – a korának technikai csodájaként ünnepelt luxushajó – néhány nappal később a történelem egyik legismertebb tengeri katasztrófájának főszereplőjévé válik.

A Titanic is április 10-én indult első – és mint kiderült egyben utolsó – útjára is / Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A Titanic megszületése

A hajó a White Star Line megrendelésére épült meg. A Titanicot egy óceánjáró-trió második hajójaként, arra a célra tervezték, hogy heti három járat kiszolgálásával a transzatlanti forgalom “zászlóshajója” legyen és ezzel növelje a White Star Line társaság dominanciáját.

A testvérhajói az Olympic és a Gigantic.

A hatalmas óceánjárót az észak-írországi Belfast városában működő Harland and Wolff hajógyár készítette, és elsüllyedése idején a világ legnagyobb utasszállító gőzhajójának számított. A hajót a konkurens Cunard Line társaság híres óceánjárói, a RMS Lusitania és a RMS Mauretania vetélytársának szánták.

A TITANIC és az OLYMPIC - a képen a hajóorrok látképe a hajógyári állványzaton Fotó: AFP / Ann Ronan Picture Library

Az út végül tragédiába torkollott

Ahogy említettük, április 10-én, szerda déli 12 órakor indult el Southampton kikötőjéből az RMS Titanic. Itt a személyzeten kívül több mit 900 utas szállt fel rá. Ezután még kétszer kötött ki további utasokat felvéve. Összesen több mint 2200 ember szállt fel. Voltak köztük gazdag üzletemberek, arisztokraták, valamint kivándorlók is, akik egy jobb élet reményében tartottak az Egyesült Államokba.

A Titanic útja a francia Cherbourg és az ír Queenstown (Cobh) érintésével vezetett volna az amerikai New York City felé.

A Titanic útvonala. Fotó: Wikipédia

A fedélzeten minden adott volt a kényelmes utazáshoz. Fotó: Photo12 via AFP

Igazi luxus várta az utasokat az első osztályon. Fotó: United Archives / Getty Images

A hajó útja kezdetben eseménytelenül telt, egészen 1912. április 14-ének késő estéjéig, ekkor ugyanis 23 óra 40 perckor a hajó jéghegynek ütközött az Atlanti-óceán északi részén. A sérülések hamar végzetesnek bizonyultak: a hajó több rekesze megtelt vízzel, és a Titanic menthetetlenül süllyedni kezdett.