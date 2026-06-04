Schobert Norbert édesanyját szanatóriumban kezelik: "Nehezen viselem ezt az időszakot!”

Már lassan két hónapja annak, hogy Rubint Réka kiállt a nyilvánosság elé és elárulta, hogy súlyos betegséggel küzd. Azóta a háromgyermekes családanya már többször szólalt meg betegségével kapcsolatban. Schobert Norbert mindent megtesz, hogy Réka ne érezze magát egyedül, ám most már édesanyjára is figyelnie kell. Norbi korábban elárulta, hogy anyukája egyszer csak összeesett lakásában és mentőket kellett hívni miatta. Több lábujját amputálták és mindkét lábát műteni kellett.

Schobert Norbert felesége mellett most édesanyját is látogatja a budakeszi szanatóriumban (Fotó: Végh István)

Schobert Norbert családja több fronton is betegségekkel néz szembe

Jelenleg szanatóriumban kezelik és rehabilitáción van. Szerencsére egyre jobban érzi magát és az állapota is javul. A lába nagyon nehezen gyógyul, szóval még heteket kell várni, hogy hazaengedjék

– árulta el lapunknak a fitneszedző.

Norbi elmondása szerint nagyon nehezen éli meg, hogy életének két legfontosabb személye egyszerre van kórházban. Szerencsére mindkettőjük állapota javul, mivel Rubint Réka kedden arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a gyógyulás útjára lépett. Schobert Norbi is bízik benne, hogy a következő időszak már csak pozitív hírekkel szolgál majd.

Schobert Norbertnek nincs ideje a pihenésre, mivel kórházról kórházra jár szabadidejében (Fotó: Markovics Gábor)

Schobert Norbert folyamatosan járja a kórházakat

Nehezen viselem ezt az időszakot. Volt olyan nap, hogy kettő kórházba jártam, Rékához és anyumhoz is. Szóval ez nagyon kemény. Csak telefonon tudtam dolgozni, mivel mindenhol személyesen ott kell lennem. Senkivel nem tudok találkozni, mert napi szinten többször is látogatom édesanyámat

– jegyezte meg a családapa.

Ezt a borzasztóan nehéz helyzetet csak egy mondattal tudta jellemezni Norbi. „Ezt is megoldom, minden meg tudok oldani” - tette hozzá az interjú végén a fitneszedző. Bár Réka állapota javulni látszik és Schobert Norbert édesanyja is jobban érzi magát, sokak számára elképzelhetetlen, hogy mégis hogyan csinálja Norbi, hogy tegnap is óriási tömegnek tartott edzést. Az élet nem áll meg, de jelenleg nagyon megnehezedett mindenki dolga a családban.