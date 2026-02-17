Fény derült az igazságra: átok sújtotta azokat, akik kinyitották Tutanhamon sírját

Azok, akik részt vettek Tutanhamon fáraó sírjának felfedezésében, állítólag magukkal vitték az átkot egészen a halálukig, ami gyakran gyorsan bekövetkezett, miután meglátták az ókori uralkodót.

Átok kísérte azok életét, akik felnyitották Tutanhamon sírját. (Képünk illusztráció) Fotó: Jaroslav Moravcik / Shutterstock

Mai napig rettegésben tartja Tutanhamon átka az embereket

1923. február 16-án, Howard Carter régész egy félreeső egyiptomi sírkamrában kiemelte a szarkofágot, és feltárta Tutanhamon múmiáját. Bár ez egy óriási tudományos felfedezés volt, egy idő után inkább a híres átokra koncentrálódott a figyelem, amely elméletben azokat sújtja, akik megzavarják az ókori múmiát.

Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes alkotója azt állította, hogy a bizarr incidenseket Tutanhamon papjai által a királyi sír őrzésére megidézett szellemi lények okozták. Ezzel pedig csak fokozta a közvélemény érdeklődését. A kritikusok azonban rámutattak, hogy sokan mások, akik beléptek a sírba vagy részt vettek annak feltárásában, hosszú és egészséges életet éltek, és a felnyitáskor jelenlévő 58 ember közül mindössze 8 halt meg. Mindezek ellenére jelentős számú halott kötődik az egyiptomi uralkodó nevéhez.

Az első baljós jel már a sír felnyitása után jelentkezett, amikor Carter egy állítólag hírvivőt küldött haza. A birtokhoz közeledve a hírvivő egy halk, szinte emberi kiáltást hallott, és egy madárkalitkában egy kígyót talált, amely egy házi kanárit szorongatott a szájában. Királyi kobrának nézte, ami hasonló a fáraó koronáját díszítő kígyóhoz, és azt gondolta, hogy az átok elért a régész otthonához is.

Halálos áldozatokat követelt a fáraó sírja

Az első halálos áldozat Lord Carnarvon volt, aki finanszírozta a sírt feltáró ásatásokat. 1923. április 5-én halt meg, négy hónappal és hét nappal a sír felnyitása után, egy szúnyogcsípés okozta fertőzésben, amely borotválkozás közben vérmérgezéssé vált.

Azonban Carnarvon féltestvére is tragikus sorsra jutott. Aubrey Herbert ezredes súlyos látáskárosodással küzdött, és sajnos 1923. szeptember 26-án szepszisben hunyt el, egy látásának javítására irányuló ​​műtét után. Másik féltestvére, Mervyn Herbert 1929-ben halt meg az úgynevezett maláriás tüdőgyulladásban.