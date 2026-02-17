Fény derült az igazságra: átok sújtotta azokat, akik kinyitották Tutanhamon sírját

Azok, akik részt vettek Tutanhamon fáraó sírjának felfedezésében, állítólag magukkal vitték az átkot egészen a halálukig, ami gyakran gyorsan bekövetkezett, miután meglátták az ókori uralkodót.
1923. február 16-án, Howard Carter régész egy félreeső egyiptomi sírkamrában kiemelte a szarkofágot, és feltárta Tutanhamon múmiáját. Bár ez egy óriási tudományos felfedezés volt, egy idő után inkább a híres átokra koncentrálódott a figyelem, amely elméletben azokat sújtja, akik megzavarják az ókori múmiát.
Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes alkotója azt állította, hogy a bizarr incidenseket Tutanhamon papjai által a királyi sír őrzésére megidézett szellemi lények okozták. Ezzel pedig csak fokozta a közvélemény érdeklődését. A kritikusok azonban rámutattak, hogy sokan mások, akik beléptek a sírba vagy részt vettek annak feltárásában, hosszú és egészséges életet éltek, és a felnyitáskor jelenlévő 58 ember közül mindössze 8 halt meg. Mindezek ellenére jelentős számú halott kötődik az egyiptomi uralkodó nevéhez.
Az első baljós jel már a sír felnyitása után jelentkezett, amikor Carter egy állítólag hírvivőt küldött haza. A birtokhoz közeledve a hírvivő egy halk, szinte emberi kiáltást hallott, és egy madárkalitkában egy kígyót talált, amely egy házi kanárit szorongatott a szájában. Királyi kobrának nézte, ami hasonló a fáraó koronáját díszítő kígyóhoz, és azt gondolta, hogy az átok elért a régész otthonához is.
Az első halálos áldozat Lord Carnarvon volt, aki finanszírozta a sírt feltáró ásatásokat. 1923. április 5-én halt meg, négy hónappal és hét nappal a sír felnyitása után, egy szúnyogcsípés okozta fertőzésben, amely borotválkozás közben vérmérgezéssé vált.
Azonban Carnarvon féltestvére is tragikus sorsra jutott. Aubrey Herbert ezredes súlyos látáskárosodással küzdött, és sajnos 1923. szeptember 26-án szepszisben hunyt el, egy látásának javítására irányuló műtét után. Másik féltestvére, Mervyn Herbert 1929-ben halt meg az úgynevezett maláriás tüdőgyulladásban.
George Jay Gould amerikai vasútmágnás 1923 májusában, röviddel a felfedezése után meglátogatta a sírt, majd néhány héten belül meghalt a lázban. Ali Kamel Fahmy Bey egyiptomi herceget felesége lőtte le 1923. július 10-én, nem sokkal azután, hogy a fáraó sírjánál lefényképezték.
Egy rendkívül bizarr csavarral Sir Archibald Douglas Reid, a radiológus, aki Tutanhamon múmiáját röntgennel vizsgálta, 1924-ben egy rejtélyes betegség áldozata lett. Sir Lee Stack, Szudán főkormányzója, a sír egyik első látogatója, brutális halált halt 1924. november 19-én, amikor Kairón áthaladva lelőtték. A. C. Mace, az ásatási csapat egyik tagja, akinek a sír felfedezéséről szóló leírását széles körben tanulmányozták, 1928-ban arzénmérgezésben halt meg.
Richard Bethell kapitányt, Carter személyi titkárát 1929. november 15-én megfojtva találták meg az ágyában. Édesapja, Richard Luttrell Pilkington Bethell, Westbury 3. bárója, tragikus módon három hónappal később állítólag kiugrott hetedik emeleti lakásából, ahol a sír leleteit őrizték.
Tényleg nem bírom tovább a borzalmakat, és alig látom, mi hasznom lesz ebből, ezért távozom.
- írta búcsúlevelében.
Végül Carter 1939. március 2-án hunyt el. Annak ellenére, hogy 64 éves korában természetes okokból hunyt el, egyesek még mindig a hírhedt átokhoz kötik a halálát.
Egy Carter barátjának, Sir Bruce Inghamnek ajándékozott papírnehezéket egy mumifikált kézből készítettek. Azon egy szkarabeusz karkötő volt, melyen egy átok volt olvasható: "Átkozott legyen, aki megmozdítja testemet. Tűz, víz és pestis szálljon rá." Nem sokkal azután, hogy megkapta ezt a baljós ajándékot, Ingram háza leégett, majd az újjáépítése során víz öntötte el - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.