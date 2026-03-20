Megoldódott a Bermuda-háromszög rejtélye? A tudósok új magyarázattal álltak elő

A felfedezés egy olyan geológiai anomáliára világít rá, amely közvetlenül a szigetcsoport alatt, a földkéreg és a földköpeny határán helyezkedik el. Ez a terület, amelyet a köznyelv leginkább a Bermuda-háromszög néven ismer, nem csupán a hajózási legendák miatt érdekes, hanem a bolygó belső szerkezetének egyik legkülönösebb pontja is. A kutatók szeizmikus mérések segítségével egy körülbelül 20 kilométer vastagságú, rendellenes sűrűségű kőzetréteget találtak a mélyben. Ez a képződmény gyakorlatilag egy hatalmas, szilárd tutajként funkcionál, amely a hátán hordozza a szigeteket, megakadályozva, hogy azok az óceáni aljzat mélyére süllyedjenek.
A tudományos probléma gyökere a szigetek életkorában rejlik. A Bermuda-szigetek vulkanikus eredetűek, ám az utolsó aktív folyamatok több mint 30 millió évvel ezelőtt lezajlottak. A geológiai szabályszerűségek szerint egy kihunyt vulkáni sziget az idő múlásával, ahogy a kőzetei hűlnek és sűrűbbé válnak, fokozatosan elnehezül és a saját súlya alatt a mélybe merül. Ez a folyamat zajlik le a világ legtöbb óceáni szigeténél, amelyek végül lapos tetejű víz alatti hegyekké, úgynevezett guyot-kká válnak. Bermuda azonban ellentmondott ennek a sorsnak, és magasan a tengerszint felett maradt.
A most azonosított anomália magyarázatot ad erre a különös túlélésre. A 20 kilométer vastag kőzetréteg ugyanis lényegesen kisebb sűrűségű, mint a környező földköpeny anyaga. Ez a sűrűségkülönbség olyan mértékű felhajtóerőt generál, amely képes ellensúlyozni a szigetek súlyát. Olyan ez, mintha egy nehéz vasgolyót egy darab parafára rögzítenénk: a parafa alacsony sűrűsége megvédi a vasat az elsüllyedéstől. Ez a belső „mentőöv” az, ami miatt a szigetek ma is lakható szárazföldként léteznek.
A kutatók elmélete szerint ez a különleges réteg 30-35 millió évvel ezelőtt alakult ki, egy rendkívül intenzív vulkáni korszak során. Ebben az időszakban hatalmas mennyiségű magma indult el a Föld mélyéből a felszín felé. Míg a kőzetolvadék egy része látványos kitörések formájában a felszínre tört – felépítve magukat a szigeteket –, egy jelentős hányada megrekedt a kéreg alatt.
Ez a mélyben maradt magma nem tudott áttörni az óceáni kéregen, így vízszintesen szétterült, majd az évmilliók során lassan lehűlt és kristályosodott. Mivel az összetétele eltért a környező köpenyétől, egy tartós, könnyebb kőzettest jött létre. Ez a folyamat nem szerepelt a korábbi tankönyvekben, hiszen a szakemberek úgy vélték, a magma vagy feltör, vagy egyszerűen visszaolvad a környezetébe. Bermuda példája azonban megmutatja, hogy a földkéreg alatt létrejöhetnek stabil, „úszó” struktúrák is.
A felfedezés jelentősége messze túlmutat a szigetcsoport sorsán. Eddig a geológusok úgy gondolták, hogy az óceáni szigetek sorsa megpecsételődött: a vulkanizmus leállása után elkerülhetetlen a lassú alámerülés. A Bermuda alatt talált anomália viszont bebizonyította, hogy léteznek olyan mechanizmusok, amelyek képesek konzerválni a felszíni formákat és megállítani a süllyedést.
Ez a felismerés arra kényszeríti a tudósokat, hogy vizsgálják felül más szigetcsoportok, például az Azori-szigetek vagy a Kanári-szigetek alatti mélyebb rétegeket is. Meglehet, hogy nem Bermuda az egyetlen „geológiai különc”, és más helyeken is rejtőznek hasonló kőzet-tutajok. A kutatás rávilágít arra is, hogy a bolygónk belseje sokkal dinamikusabb és változatosabb, mint azt a felszíni jelek alapján feltételeznénk. A technológia fejlődésével, a szeizmikus tomográfia finomodásával talán nem egy újabb rejtélyre gyanakodhatunk a Bermuda-háromszögben, hanem mélyebb betekintést nyerünk a lábunk alatt zajló láthatatlan folyamatokba, amelyek végül meghatározzák, hol és mi marad meg, és mit nyel el az óceán. Lehet, hogy ez az oka a Bermuda-háromszögben tapasztalt rejtélyes eltűnéseknek? A tudósok továbbra is vizsgálják a rejtélyt.
