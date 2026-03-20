Megoldódott a Bermuda-háromszög rejtélye? A tudósok új magyarázattal álltak elő

A felfedezés egy olyan geológiai anomáliára világít rá, amely közvetlenül a szigetcsoport alatt, a földkéreg és a földköpeny határán helyezkedik el. Ez a terület, amelyet a köznyelv leginkább a Bermuda-háromszög néven ismer, nem csupán a hajózási legendák miatt érdekes, hanem a bolygó belső szerkezetének egyik legkülönösebb pontja is. A kutatók szeizmikus mérések segítségével egy körülbelül 20 kilométer vastagságú, rendellenes sűrűségű kőzetréteget találtak a mélyben. Ez a képződmény gyakorlatilag egy hatalmas, szilárd tutajként funkcionál, amely a hátán hordozza a szigeteket, megakadályozva, hogy azok az óceáni aljzat mélyére süllyedjenek.

A Bermuda-háromszög újabb rejtéllyel rukkolt elő? Ezúttal a geológia a kulcs a megfejtéshez.

Fotó: Kostiantyn Komarov / shutterstock

Rejtélyes talapzat: egy 20 km vastag, könnyű kőzetréteg tartja a víz felett a szigeteket.

Geológiai mentőöv: Bermuda már rég elsüllyedt volna, de a szóban forgó „tutaj” megállította a folyamatot.

Magmatikus titok: 30 millió éves megrekedt lávafolyam alkotja a különös belső szerkezetet.

Miért nem süllyed el Bermuda? A Bermuda-háromszög újabb titka

A tudományos probléma gyökere a szigetek életkorában rejlik. A Bermuda-szigetek vulkanikus eredetűek, ám az utolsó aktív folyamatok több mint 30 millió évvel ezelőtt lezajlottak. A geológiai szabályszerűségek szerint egy kihunyt vulkáni sziget az idő múlásával, ahogy a kőzetei hűlnek és sűrűbbé válnak, fokozatosan elnehezül és a saját súlya alatt a mélybe merül. Ez a folyamat zajlik le a világ legtöbb óceáni szigeténél, amelyek végül lapos tetejű víz alatti hegyekké, úgynevezett guyot-kká válnak. Bermuda azonban ellentmondott ennek a sorsnak, és magasan a tengerszint felett maradt.

A most azonosított anomália magyarázatot ad erre a különös túlélésre. A 20 kilométer vastag kőzetréteg ugyanis lényegesen kisebb sűrűségű, mint a környező földköpeny anyaga. Ez a sűrűségkülönbség olyan mértékű felhajtóerőt generál, amely képes ellensúlyozni a szigetek súlyát. Olyan ez, mintha egy nehéz vasgolyót egy darab parafára rögzítenénk: a parafa alacsony sűrűsége megvédi a vasat az elsüllyedéstől. Ez a belső „mentőöv” az, ami miatt a szigetek ma is lakható szárazföldként léteznek.