Rubint Réka megható videóval jelentkezett: "Nézzük a dolgok jó oldalát"

Rubint Réka 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban osztotta meg, hogy a legnagyobb küzdelmek közepette a rákbetegség ellen mi tartja benne az erőt.

Rubint Réka mindig pozitív. Fotó: Tumbasz Hedi

Rubint Réka így éli túl a rákot

A Mátyás-templomot látom. Szívesebben nézném máshonnan, de most ez van. Az élet pici, apró örömei

- jelentkezett be Rubint Réka a kórházi ágyából. Rubint Réka már számtalanszor tanúságot tett arról, hogy élete legnehezebb időszakában is pozitív tudott maradni. Legutóbbi bejelentkezése alkalmával ugyanis egy hosszabb jó időszak után visszaesett, és kórházi beavatkozásra volt szüksége. Mégis úgy nyilatkozott, hogy nem beteg, hanem a gyógyulás útján jár, és biztos benne, hogy meg fog gyógyulni.