Ezt neked is látnod kell! Szellemmedvéket rögzített a kamera

A szellemmedve, vagy másnéven Kermode-baribál a fekete medve egyik alfaja, amelynek érdekes módon fehér bundája van. Brit Kolumbiában, a Nagymedve esőerdőben őshonos fajról már könyvet is írt Spirit of the Great Bear címmel a híres természetfotós, Jack Plant.

A szellemmedve rendkívül ritka, nehéz lencsevégre kapni

Jack először 2014-ben látott szellemmedvét, amely "első látásra szerelem" volt.

"Teljesen lenyűgöztek, évekig csak erről tudtam beszélni." - mondta a CNN-nek, hozzátéve, hogy a helyi közösséggel is igen jó viszonyba került. "Nem is gondoltam volna, hogy ilyen jóban leszek a helyiekkel. Minden a helyére került. Azt mondtam magamnak: "Ki kell találnom, hogy lehetek itt még többet" - tette hozzá.

Miért ritka a szellemmedve?

Pontosan ezt is tette, azonban egy kis nehézséggel állt szemben, mivel a szellemmedve egy olyan faj, amelyet rendkívül nehéz tanulmányozni, hiszen hihetetlenül ritka. Az North American Bear Center szerint csupán 100 élő példány létezik jelenleg. Ez annak köszönhető, hogy a szellemmedvék két fekete medve párosodása során születnek, és a szőrük színe egy visszamaradott gén miatt alakul így.

A nehézségek ellenére rengeteg csodálatos képet örökített meg róluk, természetes élőhelyükön. Többek között van egy felvételt, amelyen halra vadásznak, vagy éppen egy fekete medvével küzdenek meg egy lazacért. Az élelemért valódi küzdelem folyik ugyanis a medvék élőhelyén. "Sok folyóban, amelyeket én láttam, alig található lazac" - vallotta be a fotós.

A szellemmedvék természetes élőhelyükön való fotózása a fotográfus valódi szenvedélye, és ezt egy jó ideig még nem fogja feladni. Valójában éppen arra készül, hogy visszatérjen Klemtu-ba a nyárra, hogy remélhetőleg még több képet készítsen - írja a People.

"Van egy szellemmedve, akit láttam felnőni egy 8 hónapos bocsból egészen egy 8 éves domináns medvévé" - emlékezett vissza Jack Plant.