Hilary Duff szerint halott barátja meglátogatta őt

Hilary Duff egy interjú alkalmával mesélt arról, hogy volt barátja a néhai Aaron Carter meglátogatta őt. A 38 éves színésznő beszélt egy médiummal még 2022-ben.

Hilary Duff beszélt elhunyt barátjával Fotó: NurPhoto via AFP

Hilary Duff barátja szellemével kommunikált

Egy szeánsz során jelent meg Hilary Duff előtt Aaron szelleme, aki 2022 novemberében hunyt el 34 éves korában. A színésznő beszélt arról, hogy kommunikált telefonon egy médiummal, aki rájött a személyazonosságára.

Mielőtt azonban belemerült volna a részletekbe, beszélt, az Aaron nővérével, Angellel való tartós barátságáról is.

Még mindig barátok vagyunk Aaron Carter nővérével, Angellel. A gyerekeink ugyanabba az iskolába járnak. Ő egy tündéri teremtés, a szó szoros értelmében egy angyal. Nagyon közel állunk egymáshoz, gyakran beszélünk Aaronról

- mondta a színésznő.

Hilary Duff évente kétszer szeret elkalandozni a látók, médiumok és horoszkópok világában, az említett látnokot, viszont elég nehezen érte el, három hetébe telt. Mikor végre kapcsolatba léptek Hilary magabiztossága tovaszállt, nem is tudta hogyan kezdje el, mit kérdezzen tőle vagy mit csináljon.

Duff így folytatta: „Azt mondta: ’Nos, elkezdenek majd megjelenni neked bizonyos emberek. Van itt valaki, Aaron – két a-val, Aaron'" - idézi People.

Mikor a színésznő megdöbbent, majd kiderült, hogy kérdés nélkül tudta a nő, hogy Aaron Carterről van szó, visszakérdezett: „Te Hilary Duff vagy?” A híresség ezt a találkozást vad élménynek írta le,

Aaron 2022. november 5-én halt meg drogfogyasztás következtében a vízbe fulladva. 2001-ben járt a sztárpár, majd a színésznő Lizzie McGuire című sorozatának egyik epizódjában is feltűnt Aaron. 2004-ben szétvált az útjuk, Hilary Duff pedig Matthew Koma felesége, akivel négy közös gyermeket nevelnek. Aaron halálakor Hilary a közösségi médiában tisztelgett emléke előtt.

„Nagyon sajnálom, hogy az életed ilyen nehéz volt, és hogy az egész világ szeme láttára kellett küzdened. Rendkívül ragyogó személyiséged volt. Hű, a tizenéves énem mennyire imádott téged! Szeretettel gondolok a családodra ebben a nehéz időszakban. Nyugodj békében!” - írta akkoriban.