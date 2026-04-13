Kitálalt az időutazó: 60 nap múlva sötétbe borul a világ – így védd magad

Öt évvel ezelőtt bejárta az internetet egy sokakat megosztó, rejtélyes videó. Egy önjelölt időutazó teljesen lázba hozta a tiktokosokat, miután azt állította, hogy a jövőből jött és nemes küldetése van. A hajmeresztő üzenetében tűpontosan megjelölt egy napot és egy időpontot, hogy mikor kopogtat be az emberiség ajtaján a gonosz. A rémisztő jóslat szerint nem egész két hónap múlva ránk ront a sötétség három napja, és vele együtt a káosz lesz az úr. A férfi a jövőből azonban adott egy tuti útmutatót, hogyan élhetjük túl az apokalipszis előszobáját.
Valahol, valamikor nyílt egy időkapu, és átlépett rajta a jövő hírnöke, hogy megossza őseivel életmentő jóslatát. Igazi neve nem ismert, a kilétét homály fedi – csak a TikTok-oldala sejteti, hogy többet tudhat, mint amit elárul. A névtelen idegen 2021 áprilisában rukkolt elő egy videóval, amelyben azt állította, hogy 561 évvel későbbről, 2582-ből utazott hozzánk, miután titkos tudásával meghajlította a téridőt.
Állítása szerint akkor figyelmeztetni akart minket: közeleg valami, amire még senki sem áll készen, és ha most nem szól, az az életünkbe kerülhet.
Nem kevesebbet állított, minthogy 3 napra sötétségbe borul a világ: totális áramszünet lesz, és vele együtt emberekre vadászó lények lepik el a bolygót. A jövendölése szerint csak egy helyről fog ragyogni a fény, és az nem a Nap lesz. Piramis-szerű objektumok jelennek meg az égen, és mindent beborítanak a fénycsóváikkal. Az idegen invázió 2026. június 6-án következhet be, pontban éjfélkor. Az önmagát időutazónak valló férfi szerint az objektumokban tartózkodó lények rokonok, barátok, családtagok hangját fogják utánozni, hogy kicsaljanak minket a lakásunkból.
A rejtélyes TikToker 2021-es üzenete futótűzként terjedt az interneten, és bár a közönsége nagyon is megosztó volt, ha te esetleg rettegsz attól, hogy bármi történhet júniusban, érdemes lehet betartanod a férfi tippjeit. Ezek a következők:
Az „időutazó” jóslata ugyan levehette a lábáról a legelvetemültebb sci-fi rajongókat, de a legtöbben hazugnak kiáltották ki, főleg hogy a rejtélyes személy már korábban is belengetett világrengető, ám beteljesületlen jóslatokat.
Mindebből semmi sem lett, és bizonyítékokkal sem tudta alátámasztani az állításait. Helyette inkább letörölte a profiljáról azokat a jóslatokat, amelyek nem váltak valóra.
A rejtélyes TikToker egyik hátborzongató üzenetét alább nézheted meg:
