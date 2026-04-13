Űrből látszó Föld, amelyet három napos sötétség borít be egy rémisztő jóslat szerint

Kitálalt az időutazó: 60 nap múlva sötétbe borul a világ – így védd magad

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 21:00
Évekkel ezelőtt egy titokzatos alak figyelmeztette az emberiséget. Időutazónak vallotta magát és egy rémisztő jóslatot adott át, miszerint három napra sötétségbe borul a világ, és hátborzongató jelenetek zajlanak le. A jóslata 58 nap múlva következhet be. Mutatjuk, mit tegyél, hogy megvédhesd a családod!
  • Egy magát időutazónak valló férfi azt állította korábban, hogy 2582-ből jött. 
  • Az emberiséget 2021 tavaszán figyelmeztette a TikTokon, hogy 2026-ban három napos sötétségbe borul a Föld.
  • Az égen piramisok lebegnek majd, amelyekből vadásznak ránk.
  • A pontos dátumot és órát is megjelölte: a hátborzongató jelenetek 2026. június 6-a éjféltől június 9-ig fognak tartani.
  • Csak úgy védhetjük magunkat, ha bezárkózunk 72 órára, és senkinek sem nyitunk ajtót.

Öt évvel ezelőtt bejárta az internetet egy sokakat megosztó, rejtélyes videó. Egy önjelölt időutazó teljesen lázba hozta a tiktokosokat, miután azt állította, hogy a jövőből jött és nemes küldetése van. A hajmeresztő üzenetében tűpontosan megjelölt egy napot és egy időpontot, hogy mikor kopogtat be az emberiség ajtaján a gonosz. A rémisztő jóslat szerint nem egész két hónap múlva ránk ront a sötétség három napja, és vele együtt a káosz lesz az úr. A férfi a jövőből azonban adott egy tuti útmutatót, hogyan élhetjük túl az apokalipszis előszobáját.

Egy időutazó rémisztő jóslata idén júniusban következhet be, és a Föld összes lakóját érinti. Képünk illusztráció: 123RF

Miről szól az időutazó rémisztő jóslata?

Valahol, valamikor nyílt egy időkapu, és átlépett rajta a jövő hírnöke, hogy megossza őseivel életmentő jóslatát. Igazi neve nem ismert, a kilétét homály fedi – csak a TikTok-oldala sejteti, hogy többet tudhat, mint amit elárul. A névtelen idegen 2021 áprilisában rukkolt elő egy videóval, amelyben azt állította, hogy 561 évvel későbbről, 2582-ből utazott hozzánk, miután titkos tudásával meghajlította a téridőt. 

Állítása szerint akkor figyelmeztetni akart minket: közeleg valami, amire még senki sem áll készen, és ha most nem szól, az az életünkbe kerülhet.

Nem kevesebbet állított, minthogy 3 napra sötétségbe borul a világ: totális áramszünet lesz, és vele együtt emberekre vadászó lények lepik el a bolygót. A jövendölése szerint csak egy helyről fog ragyogni a fény, és az nem a Nap lesz. Piramis-szerű objektumok jelennek meg az égen, és mindent beborítanak a fénycsóváikkal. Az idegen invázió 2026. június 6-án következhet be, pontban éjfélkor. Az önmagát időutazónak valló férfi szerint az objektumokban tartózkodó lények rokonok, barátok, családtagok hangját fogják utánozni, hogy kicsaljanak minket a lakásunkból. 

Ha félsz, így óvhatod meg önmagad és a szeretteid

A rejtélyes TikToker 2021-es üzenete futótűzként terjedt az interneten, és bár a közönsége nagyon is megosztó volt, ha te esetleg rettegsz attól, hogy bármi történhet júniusban, érdemes lehet betartanod a férfi tippjeit. Ezek a következők:

  • maradj a lakásban 3 napon át, és semmilyen körülmények között ne menj ki onnan;
  • zárd le a nyílászárókat, sötétíts be, akár az ablakaidat is bedeszkázhatod;
  • gyújts gyertyákat, a jóslat szerint ugyanis nem lesz elektromosság;
  • imádkozz a gyertyafény mellett, csak úgy élheted túl.

Hitelét vesztett jós

Az „időutazó” jóslata ugyan levehette a lábáról a legelvetemültebb sci-fi rajongókat, de a legtöbben hazugnak kiáltották ki, főleg hogy a rejtélyes személy már korábban is belengetett világrengető, ám beteljesületlen jóslatokat.

  • 2024-ben azt állította, hogy egy barlangban átjárót talált, amely alternatív univerzumokba vezet;
  • azt is mondta, hogy 2025-ben hivatalosan is bejelentik a földönkívüliek létezését;
  • majd azt jósolta, hogy az idei év elején világrengető változás áll be.

Mindebből semmi sem lett, és bizonyítékokkal sem tudta alátámasztani az állításait. Helyette inkább letörölte a profiljáról azokat a jóslatokat, amelyek nem váltak valóra.

A rejtélyes TikToker egyik hátborzongató üzenetét alább nézheted meg:

@thetimetraveler2582 These footage should be enough proof. #timetravel #timetraveler #alien #ufo #antarctica #creature #flood #usa🇺🇸 #fypdong #xyzabc #entertainment ♬ Instinct - Soundridemusic

