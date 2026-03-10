Itt a világvége? Baljós halakat sodort partra a víz

Aggodalmat keltett, miután több, olyan halat is partra mosott a víz, amelyet a hagyomány szerint csak „világvége halak”-nak hívnak. Ezek az élőlények mérföldekkel távolabb jelentek meg a természetes lelőhelyüktől.
Két ritkán látott mélytengeri szíjhalat észleltek nemrég a mexikói Cabo San Lucas partjainál, ami aggodalmat keltett a hozzájuk kapcsolódó ősi népmesék miatt. A japán hagyomány szerint ezek a halak – amelyek akár 9 méter hosszúra is megnőhetnek – a tengeristenek hírnökei, akiket a közelgő katasztrófák előtt küldenek, mert hát a világnak nyilván nincs elég baja jelenleg is...
Bár az óceánban rengeteg dologtól lehet így is tartani, legyen szó vérszomjas cápákról vagy mérgező medúzákról, a valós eseményeket tekintve kevésnek van akkora hírneve, mint a szíjhalaknak. Sok veszélyes dolgot sodorhat partra a víz, a mélytengeri szíjhalak, baljós előjelet hoznak magukkal. A hagyomány szerint ezek a halak, földrengések vagy szökőárak idején jelennek meg.
Szerencsére elkerülhetjük a katasztrófát, miután néhány bátor turista összefogott, hogy visszaemeljék a halat a tengerbe, bár azoknak jókora utat kell megtenniük, hogy vissza találjanak természetes lelőhelyükre.
A halakhoz kapcsolódó mitológia miatt számos ember a közösségi médiában aggodalmaskodott, hogy mit is jelenthet ezen halak látványa.
Az óceán konkrétan a végzet két hírnökét dobta ki a partra Cabónál; vajon itt az ideje újragondolni az utazást, vagy csak vigyem a túlélőkészletemet, és tegyek úgy, mintha minden rendben lenne?
- idézi az egyik felhasználót a Ladbible.
Az egészséges káosz sokkal jobban hangzik, mint a világvége, így reméljük ez a két szíjhal nem egy újabb katasztrófa előjele.
