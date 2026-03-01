“Hallunk titeket! Nem kellett volna válaszolnotok” – rejtélyes űrbéli üzenetről beszélt a jós

Hosszú ideje izgatja az időugrás kérdése az emberiséget? Vajon csak sci-fi az időutazás, vagy tényleg lehetséges? Ha igen, miért nem találkoztunk senkivel, aki bizonyíthatóan a jövőből jöttek? – teszi fel a kérdést sok szkeptikus, mire mások azt válaszolják: talán épp most tűnt fel valaki, akinek lehet hinni, aki talán tényleg időutazó.
Persze sokan inkább kétkedve fogadják a TikTok önjelölt jövőlátóinak jóslatait, egy tartalomgyártó azonban kitartóan állítja: nem csak hogy a jövőből jött, de hamarosan mindenki hinni fog neki, ugyanis biztos benne, hogy amit ígér, az hamarosan valóra is válik. Nos, mi ebben annyira nem lennénk biztosak, eddig ugyanis egy jóslata sem jött be, de aztán ki tudja, lehet, hogy épp most trafál bele valamibe…
