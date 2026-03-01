Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
"Hallunk titeket! Nem kellett volna válaszolnotok" – rejtélyes űrbéli üzenetről beszélt a jós

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 21:00
Azt állítja, eddig kevesen hittek neki, hamarosan azonban minden megváltozik. Vajon tényleg időutazó a népszerű tiktokker?

Hosszú ideje izgatja az időugrás kérdése az emberiséget? Vajon csak sci-fi az időutazás, vagy tényleg lehetséges? Ha igen, miért nem találkoztunk senkivel, aki bizonyíthatóan a jövőből jöttek? – teszi fel a kérdést sok szkeptikus, mire mások azt válaszolják: talán épp most tűnt fel valaki, akinek lehet hinni, aki talán tényleg időutazó.

A magát időutazónak valló tiktokker állítja: jönnek az idegenek
Fotó:   Pixabay

Persze sokan inkább kétkedve fogadják a TikTok önjelölt jövőlátóinak jóslatait, egy tartalomgyártó azonban kitartóan állítja: nem csak hogy a jövőből jött, de hamarosan mindenki hinni fog neki, ugyanis biztos benne, hogy amit ígér, az hamarosan valóra is válik. Nos, mi ebben annyira nem lennénk biztosak, eddig ugyanis egy jóslata sem jött be, de aztán ki tudja, lehet, hogy épp most trafál bele valamibe…

Ezt ígéri az időutazó jós

  • 2026. március 14: Egy eddig feltérképezetlen alagúthálózatra bukkannak a szexbotrányba keveredett Epstein szigetén. Az alagutakban azonban különös szimbólumok tűnnek fel és egy még különösebb hang.
  • 2026. június 4: Egy váratlan földrengés okoz hatalmas környezeti katasztrófát.
  • 2026. június 21: Ezrek számolnak be arról, mintha a tükörképük nem velük szinkronban mozogna. A rejtélyes jelenséget azonban sehol sem sikerül kamerával rögzíteni.
  • 2026. szeptember 12: Egy, az 1977-ben fogott jelhez hasonló érkezik a világűrből. A tudósok egy üzenetet hámoznak ki belőle: “Hallunk titeket. Nem kellett volna válaszolnotok!”


 

