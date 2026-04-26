Földönkívüli jelenlétre bukkantak a Marson? Mi ez a nagy fekete folt a vörös bolygón?

A kutatók régóta tanakodnak rajta, mi lehet ez a misztikus jelenség. Ráadásul ez a hatalmas, sötét, egyre terjedelmesebb képződmény terjeszkedik a felszínén, ami közel 50 éve lázban tarja a tudósokat. A tudósok a Mars bolygó időjárási körülményei alapján több forgatókönyvet is elképzelhetőnek tartanak.

A Mars bolygó fekete foltjának növekedése: A baloldali kép 1980-ban készült, a jobb oldali 2024-ben.

A sötét anyag valójában ősi vulkánkitörésekből származó vulkáni hamu.

A marsi szelek folyamatosan mozgatják és terítik ezt a sötét leplet.

Az is lehetséges, hogy csak a világosabb vörös por fújódott le a sötétebb rétegekről.

Amikor a Marsra gondolunk, legtöbbünknek egy unalmas, fagyott, vöröses porral borított golyó ugrik be, ahol a legnagyobb izgalom az, ha egy rover végre talál egy különös formájú kavicsot. De a legfrissebb felvételek – amelyek az európai Mars Express szondától érkeztek – valami olyasmit mutatnak, ami alapjaiban írja felül a bolygóról alkotott képünket. Egy sötét, baljós árny kúszik a felszínen, és az elmúlt ötven évben szinte bekebelezte a Marsi táj egy részét, ezzel radikálisan megváltoztatva a bolygó jól ismert megjelenését.

Mi lehet ez a fekete folt a Mars bolygón?

A marsi világ kegyetlen és sok titkot tartogat. Mindenfelé vörös sivatag, szélsőséges hőmérsékleti kilengések és több száz kilométer per órával fújó szelek jellemzik, amely folyamatosan alakítja a felszínt. A BBC cikke alapján a tudósok úgy vélik, hogy meglepő nagyságú fekete foltból a vörös bolygó vulkanikus aktivitására lehet következtetni. A marsjárók is vizsgálták a sötét folt összetételét, ami úgy tűnik gazdag vasban, magnéziumban, vagyis hétköznapi értelemben hamuról beszélünk.

De honnan is került oda ez a fura jelenség, ami úgy néz ki, mintha egy kozmikus entitás egy hatalmas csészéből kiöntötte volna a kávéját? 1976-ban még alig látszott valami belőle, ám mostanra hatalmas területet hódított meg a Utopia Planitia régiójából, ami egy több mint 3300 négyzetkilométer nagyságú terület. Bár a Marson ma már nincsenek működő vulkánok – legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint –, a kutatók arra következtetnek a hamu jelenlétéből, hogy régmúltban különösen aktív vulkanikus tevékenyéség lehetett rajta. Ennek egyik mementója, az Olympus Mons névre keresztelt vulkán, amelyet ha a földi hegyek mellé raknánk, azok csak homokbuckáknak tűnnének.