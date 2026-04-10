„Ez mind hazugság!” – Világméretű botrány tört ki a NASA holdmissziója körül: egy baki buktathatta le az űrhajósokat

Évtizedek óta ez az első alkalom, hogy az emberiség újra megkerüli a Holdat, de a történelmi pillanatot most sötét árnyék veti el: a cinikusabb netezők szerint az egész Artemis II. küldetés nem más, mint egy hatalmas átverés. A vihart egy ártatlannak tűnő interjú kavarta fel, ahol a NASA űrhajósai éppen a súlytalanság állapotát mutatták be egy apró játéklabda segítségével. A felvételen azonban váratlanul furcsaság történt: a pörgő labda kék részein különös, statikus feliratok tűntek fel a semmiből.
A konteó-hívők azonnal ráugrottak a témára, és „green screen glitch”-et, azaz a trükkfelvételeknél használt háttértechnika hibáját emlegetik.
Az internet népe nem finomkodott a véleményével. Miközben a NASA az űrutazás nehézségeiről beszél, a kommentszekciókat elárasztották a dühös és gúnyos megjegyzések.
„Ugyan már... még a kutyám is tudja, hogy ez kamu!” – írta az egyik felháborodott felhasználó.
Egy másik kommentelő pedig egyenesen azt állítja, a technológiai fejlődés éppen a csalókat buktatja le:
„Olyan hamis, mint a pokol! Tényleg azt hitték, hogy tovább hülyíthetik az embereket a mai technológia mellett, ami valós időben buktat le mindent?”
Bár a videó futótűzként terjed, akadtak olyanok is, akik a józan észre próbálnak hatni. Egy X-felhasználó (korábban Twitter) például megosztotta az eredeti CNN-interjút, amelyen nyoma sincs a rejtélyes betűknek. Max DeLargo szakértő szerint a vírusként terjedő klipet utólag manipulálhatták, vagy egy egészen egyszerű optikai hiba áldozatai lettünk.
A szakértők szerint a leleplező feliratok valójában akkor keletkezhettek, amikor valaki a tévéképernyőt egy okostelefonnal vette fel, és a két eszköz képfrissítése közötti különbség zavart okozott a képen.
Miközben az interneten a „stúdiófelvételekről” vitatkoznak, a Daily Star cikke szerint az űrhajósoknak valódi drámát kellett átélniük. Az Artemis II. kapszulája éppen a napokban bukkant elő a Hold túlsó oldala mögül, véget vetve egy idegőrlő, 40 perces rádiócsendnek. Ebben az időszakban az Orion kapszula teljesen magára volt utalva, a fedélzeti számítógépeknek hajszálpontosan kellett begyújtaniuk a motorokat, hogy az űrhajó visszatérő pályára álljon – mindenféle földi irányítás nélkül.
Amikor végre helyreállt a kapcsolat, Christina Koch hangja törte meg a csendet:
Houston, itt az Integrity, vétel ellenőrzése. Nagyon jó újra hallani a Földet!
A küldetésirányításon óriási megkönnyebbülés söpört végig, hiszen az emberes űrutazásban semmi sem biztos, amíg újra meg nem hallják a legénység hangját. Bár a családtagok feszülten figyelték az órát a kommunikációs zárlat alatt, az űrhajósok végül épségben „jelentkeztek be” a messzi távolból – függetlenül attól, hogy a netes kétkedők mit látnak bele egy pörgő labdába.
