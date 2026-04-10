BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Ez mind hazugság!” – Világméretű botrány tört ki a NASA holdmissziója körül: egy baki buktathatta le az űrhajósokat

Artemis 2
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 13:30
NASAbotrányvideó
Vajon tényleg elhagytuk a Földet, vagy csak egy jól berendezett stúdióban verik át a világot? Kínos videó terjed az interneten az Artemis II. legénységéről: a szemfüles nézők olyasmit vettek észre egy játéklabdán, aminek semmi keresnivalója nem lenne a világűrben.
Bors
A szerző cikkei

Évtizedek óta ez az első alkalom, hogy az emberiség újra megkerüli a Holdat, de a történelmi pillanatot most sötét árnyék veti el: a cinikusabb netezők szerint az egész Artemis II. küldetés nem más, mint egy hatalmas átverés. A vihart egy ártatlannak tűnő interjú kavarta fel, ahol a NASA űrhajósai éppen a súlytalanság állapotát mutatták be egy apró játéklabda segítségével. A felvételen azonban váratlanul furcsaság történt: a pörgő labda kék részein különös, statikus feliratok tűntek fel a semmiből.

Drámai pillanatok az Artemis II. fedélzetén – de vajon valódi a helyszín? Fotó: Pexels / Pexels

A konteó-hívők azonnal ráugrottak a témára, és „green screen glitch”-et, azaz a trükkfelvételeknél használt háttértechnika hibáját emlegetik.

Az internet népe nem finomkodott a véleményével. Miközben a NASA az űrutazás nehézségeiről beszél, a kommentszekciókat elárasztották a dühös és gúnyos megjegyzések.

„Ugyan már... még a kutyám is tudja, hogy ez kamu!” – írta az egyik felháborodott felhasználó.

Egy másik kommentelő pedig egyenesen azt állítja, a technológiai fejlődés éppen a csalókat buktatja le:

„Olyan hamis, mint a pokol! Tényleg azt hitték, hogy tovább hülyíthetik az embereket a mai technológia mellett, ami valós időben buktat le mindent?”

Mi az igazság az Artemis II-ről?

Bár a videó futótűzként terjed, akadtak olyanok is, akik a józan észre próbálnak hatni. Egy X-felhasználó (korábban Twitter) például megosztotta az eredeti CNN-interjút, amelyen nyoma sincs a rejtélyes betűknek. Max DeLargo szakértő szerint a vírusként terjedő klipet utólag manipulálhatták, vagy egy egészen egyszerű optikai hiba áldozatai lettünk.

A szakértők szerint a leleplező feliratok valójában akkor keletkezhettek, amikor valaki a tévéképernyőt egy okostelefonnal vette fel, és a két eszköz képfrissítése közötti különbség zavart okozott a képen.

Néma csend a Hold túlsó oldalán

Miközben az interneten a „stúdiófelvételekről” vitatkoznak, a Daily Star cikke szerint az űrhajósoknak valódi drámát kellett átélniük. Az Artemis II. kapszulája éppen a napokban bukkant elő a Hold túlsó oldala mögül, véget vetve egy idegőrlő, 40 perces rádiócsendnek. Ebben az időszakban az Orion kapszula teljesen magára volt utalva, a fedélzeti számítógépeknek hajszálpontosan kellett begyújtaniuk a motorokat, hogy az űrhajó visszatérő pályára álljon – mindenféle földi irányítás nélkül.

Amikor végre helyreállt a kapcsolat, Christina Koch hangja törte meg a csendet:

Houston, itt az Integrity, vétel ellenőrzése. Nagyon jó újra hallani a Földet!

A küldetésirányításon óriási megkönnyebbülés söpört végig, hiszen az emberes űrutazásban semmi sem biztos, amíg újra meg nem hallják a legénység hangját. Bár a családtagok feszülten figyelték az órát a kommunikációs zárlat alatt, az űrhajósok végül épségben „jelentkeztek be” a messzi távolból – függetlenül attól, hogy a netes kétkedők mit látnak bele egy pörgő labdába.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
