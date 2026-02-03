Baj van a NASA-nál, azonnal intézkedni kellett

Februárról márciusra halasztotta az Artemis-2 holdmisszió indítását az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala (NASA), miután a héten végrehajtott tesztelés során hidrogénszivárgást észleltek a rakétarendszer egyik kritikus eleménél.
A szivárgás a rakéta központi fokozatának illesztőegységénél történt, ahol a folyékony hidrogént eljuttatják a hajtóművekhez. A teszt során kétszer is le kellett állítani a hidrogén feltöltését a rakéta alján történő felhalmozódás miatt. A tesztelést emellett időszakos hangkimaradások, valamint a kapszula lezárásának elhúzódása is megnehezítette.
A rakétát a Kennedy Űrközpontban töltötték fel hidrogénnel és oxigénnel, több mint 2,6 millió liter mennyiségben. A feltöltést és az előkészületeket a hideg miatt csak késve tudták megkezdeni.
A NASA keddi bejelentésében kiemelte: a missziót az űrhajósok biztonságát és a sikeres indítást szem előtt tartva halasztották el. Az űrhivatal hangsúlyozta, hogy problémák indulás előtti feltárása a küldetés sikerét támogatja, a márciusi indítás pedig lehetőséget ad a csapatoknak az adatok teljes áttekintésére és újabb tesztek elvégzésére.
A küldetésre kijelölt négy űrhajós - három amerikai és egy kanadai - január 21-e óta karanténban tartózkodott, melyet a halasztás miatt elhagyhatnak, de az új indítás előtt újból karanténba kell vonulniuk.
Az Artemis-2 misszió várhatóan tíz napig tart. A legénység a Hold mellett elrepülve megkerüli annak túlsó oldalát, majd visszatér a Földre, miközben folyamatosan teszteli az Orion kapszula életfenntartó rendszereit és más létfontosságú berendezéseit. A kapszulát nem állítják Hold körüli pályára, és leszállást sem hajtanak végre.
A küldetés célja a tartós holdi jelenlét megteremtése, amely során Reid Wiseman parancsnok és legénysége előkészíti a terepet a NASA 1972 óta tervezett első Holdra szállásához.
