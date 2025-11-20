Ledöbbentek a NASA kutatói: olyan dolgot találtak a Marson, ami nem oda való

Már a NASA kutatói is csak a fejüket vakarják, ugyanis egy új felfedezés során valami olyasmit találtak a Mars felszínén, ami valóban nem oda való. A rejtélyes leletet most vizsgálatok alá vetették, amelyek akár eddig nem ismert dolgokat is felfedhetnek a bolygó történetéről.

Idegen eredetű kőzetre bukkantak a Mars felszínén. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

A Naprendszer egy másik pontjáról érkezhetett a kőzet

A Perseverance marsjáró a különös kőtömböt a 45 kilométer átmérőjű Jezero-kráter peremének közelében találta, amelyről a szakértők úgy gondolják, hogy valaha akár földönkívüli életnek is otthont adhatott. A kő 80 centiméter széles, és már első pillantásra is feltűnő a szoborszerű megjelenése miatt. A szakértők jelenlegi felvetése szerint a lelet nagy valószínűséggel a Naprendszer egy másik pontjáról származik.

A Perseverance SuperCam műszerével elemezte a kőzet összetételét, egy erős lézerrel felmelegítve annak felszínének egy kis részét. A vizsgálat kiderítette, hogy az objektum, amely a Phippsaksla nevet kapta, rendkívül magas vastartalommal és nikkeltartalommal rendelkezik, ami szokatlan, hiszen a marsjáró eddig egyetlen ilyen magas fémtartalmú követ sem talált a Jezero-kráterben.

Ez az elemegyüttes általában olyan vas-nikkel meteoritokra jellemző, amelyek nagy aszteroidák magjában alakultak ki, ami arra utal, hogy ez a kőzet a Naprendszerben máshol jött létre

- írta a NASA blogján Candice Bedford, a Purdue Egyetem geológusa és a Perseverance egyik kezelője.

A felfedezés nem meglepő, de rendkívül ritka

Bár az, hogy egy meteorit a marsi kráterekkel borított felszínen megjelenik, nem meglepő, az ilyen magas fémtartalom sokkal ritkább. Gareth Collins professzor, a londoni Imperial College meteorbecsapódásokra specializálódott szakértője elmondta, hogy a vörös bolygót folyamatosan meteoritok érik, és formálják.

A Mars teljes felszínét formálták már becsapódások egykor. Meteoritokra naponta számítani lehet a Marson, pontos számot nem tudunk, de minden nap soknak kell érkeznie

- tette hozzá.

A Marsra hulló meteoritok túlnyomó többsége kőzetmeteorit, és mindössze körülbelül minden huszadik tartalmaz ilyen sok vasat és nikkelt. A Phippsaksla összetétele arra utal, hogy hasonló módon, a Naprendszer máshol keletkezhetett, nem pedig a Marson.

Elég valószínű, hogy ez a marsi példány az aszteroidaövből érkezett. Ezek a konkrét meteoritok meglehetősen ellenállóak a kémiai mállással szemben, és könnyebben túlélik az áthaladást egy bolygó légkörén

- magyarázta Gareth Dorrian, a Birminghami Egyetem kutatója.