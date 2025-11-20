Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ledöbbentek a NASA kutatói: olyan dolgot találtak a Marson, ami nem oda való

Preseverance rover
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 06:00
vörös bolygóNASAMars
A vörös bolygó felszínén talált kőzetek eddig is ámulatba ejtették a tudósokat, viszont most valami egészen szokatlanra bukkantak. A Perseverance marsjáró valami olyasmit talált, ami úgy tűnik idegen eredetű lehet.

Már a NASA kutatói is csak a fejüket vakarják, ugyanis egy új felfedezés során valami olyasmit találtak a Mars felszínén, ami valóban nem oda való. A rejtélyes leletet most vizsgálatok alá vetették, amelyek akár eddig nem ismert dolgokat is felfedhetnek a bolygó történetéről.

Idegen eredetű kőzetre bukkantak a Mars felszínén.
Idegen eredetű kőzetre bukkantak a Mars felszínén. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

A Naprendszer egy másik pontjáról érkezhetett a kőzet

A Perseverance marsjáró a különös kőtömböt a 45 kilométer átmérőjű Jezero-kráter peremének közelében találta, amelyről a szakértők úgy gondolják, hogy valaha akár földönkívüli életnek is otthont adhatott. A kő 80 centiméter széles, és már első pillantásra is feltűnő a szoborszerű megjelenése miatt. A szakértők jelenlegi felvetése szerint a lelet nagy valószínűséggel a Naprendszer egy másik pontjáról származik.

A Perseverance SuperCam műszerével elemezte a kőzet összetételét, egy erős lézerrel felmelegítve annak felszínének egy kis részét. A vizsgálat kiderítette, hogy az objektum, amely a Phippsaksla nevet kapta, rendkívül magas vastartalommal és nikkeltartalommal rendelkezik, ami szokatlan, hiszen a marsjáró eddig egyetlen ilyen magas fémtartalmú követ sem talált a Jezero-kráterben.

Ez az elemegyüttes általában olyan vas-nikkel meteoritokra jellemző, amelyek nagy aszteroidák magjában alakultak ki, ami arra utal, hogy ez a kőzet a Naprendszerben máshol jött létre

- írta a NASA blogján Candice Bedford, a Purdue Egyetem geológusa és a Perseverance egyik kezelője.

A felfedezés nem meglepő, de rendkívül ritka

Bár az, hogy egy meteorit a marsi kráterekkel borított felszínen megjelenik, nem meglepő, az ilyen magas fémtartalom sokkal ritkább. Gareth Collins professzor, a londoni Imperial College meteorbecsapódásokra specializálódott szakértője elmondta, hogy a vörös bolygót folyamatosan meteoritok érik, és formálják.

A Mars teljes felszínét formálták már becsapódások egykor. Meteoritokra naponta számítani lehet a Marson, pontos számot nem tudunk, de minden nap soknak kell érkeznie

- tette hozzá.

A Marsra hulló meteoritok túlnyomó többsége kőzetmeteorit, és mindössze körülbelül minden huszadik tartalmaz ilyen sok vasat és nikkelt. A Phippsaksla összetétele arra utal, hogy hasonló módon, a Naprendszer máshol keletkezhetett, nem pedig a Marson.

Elég valószínű, hogy ez a marsi példány az aszteroidaövből érkezett. Ezek a konkrét meteoritok meglehetősen ellenállóak a kémiai mállással szemben, és könnyebben túlélik az áthaladást egy bolygó légkörén

- magyarázta Gareth Dorrian, a Birminghami Egyetem kutatója.

Nem ez az első ilyen felfedezés a Marson

Bár a fémmeteoritok ritkábbak a kőzetmeteoritoknál, a Marsot érő hatalmas mennyiség miatt a többi marsjáró is talált már vas-nikkel tartalmú kőzeteket.

A Phippsaksla különlegessége miatt a NASA tudósai szerint több időre van szükségük, hogy megerősítsék valóban meteorit-e. Ha bebizonyosodik, hogy a kő az űrből zuhant a Marsra, akkor a Perseverance végre egy sorban állhat azokkal a marsjárókkal, amelyek ilyen ritka és különleges marsi látogatókat vizsgáltak.

Mindezek ellenére nem ez az első különös felfedezés, amelyet a Perseverance tett útja során a Jezero-kráterben, ugyanis augusztusban lefényképezett egy bizarr sisakszerű képződményt a marsi felszínen. Közelebbről nézve kiderült, hogy apró gömböcskék borítják tetőtől talpig a kőzetet, amelyeket a geológusok szferuláknak neveznek.

A Földön a szferulák úgy keletkeznek, hogy vulkánkitörések során megolvadt kőzetcseppek gyorsan lehűlnek, vagy pedig úgy, hogy egy meteoritbecsapódás során elpárolgott kőzetanyag kondenzálódik. Ez arra utalhat, hogy ez a képződmény a távoli múltban jött létre, amikor a Mars felszínét még aktív vulkánok tarkították - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu