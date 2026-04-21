Ő lenne a Kiút főgonosza? A negyedik évad fontos kérdést válaszolhatott meg már a legelején

Tegnap folytatódott az HBO Maxon az MGM saját gyártású misztikus horrorsorozata, a Lost — Eltűntek és a Stephen King regények szellemi örököse: a Kiút. Már 2022 óta követhetjük a földöntúli kisvárosban ragadt túlélők hétköznapjait és menekülési törekvéseit, mely újabb és újabb okot ad számukra a kilátástalanságra és ez az állapot a negyedik évadban is csak fokozódik. Cikkünk nem tartalmaz spoilert az új epizódból, de a harmadik évad végéig történt cselekményeket megnézettnek tekinti.
A Stephen King regényeihez hasonló sorozat harmadik évada igazi káosszal ért véget és ennek lezárásába csöppenünk bele. Fatima (Pegah Ghafoori) végül megszülte a gyermekét, akiből egy szörny magasodott ki — történetesen pontosan ugyanaz az emberszerű entitás, amivel Boyd (Harold Perrineau) végzett egy korábbi évadban. Ezáltal pedig a sorozat megerősítette az egyik égető kérdést: a démoni lények tulajdonképpen elpusztíthatatlanok, mert ha sikerül is végezni velük, utána képesek végtelen sokszor visszatérni. A felelősség, a megoldhatatlan feladatnak a terhe a vezetőre, Boydra hárul, aki a hatalmas teher alatt szinte teljesen összetörik. A keménységéről ismert karakter soha nem volt ennyire megtört, a menekülés helyett immár a legrosszabb forgatókönyvre készül… hogy soha nem szabadulnak ki innen.
Újra feltűnik a rejtélyes sárga inges karakter (Douglas E. Hughes), akit a harmadik évad legvégén ismertünk meg és a városka eddigi legnagyobb fenyegetésének bizonyul. Az újfent megjelent folytatásban egy igen fontos részlet is kiderül róla az epizód végén, ezt azonban korai lenne lelőni. Annyi elmondható, hogy ha nem sikerül megszabadulniuk tőle mihamarabb, akkor az a túlélők vesztét is jelentheti.
Új karakterként megjelenik Sophie (Julia Doyle) a fiatal, istenhívő lány, aki a többiekhez hasonlóan „a semmiből” tűnt fel a városban. Megjelenésekor apja, egy tiszteletes autóbalesetben meghal, így végül egyedül marad az új környezetben. Ugyanakkor ebben a városban semmi nem történik véletlenül, avagy ok nélkül, de ennél többet nem mondhatunk róla. Majd a következő epizód megjelenésekor.
Az első epizód nem kecsegtet komoly izgalmakkal, szörnyekkel és fordulatokkal. Leginkább elhelyezi a karaktereket a harmadik évad történései után, megágyaz az évad későbbi részeiben várható borzalmaknak — teszi ezt egy elmélyültebb tempóban, ami kicsit vontatottnak érződhet. Valami durva dolog mindenképp történni fog, az utolsó öt perc erről bárkit meggyőzhet. Érdemes figyelni a negyedik évad promószövegére: „Válj azzá, amitől félsz és félj attól, amivé válsz.”
Röviden: igaz, hogy kicsit lassú a történetvezetés, de az előrevetített elemek biztató folytatást ígérnek, mely a negyedik évad után egy lezáró ötödik évadig még velünk marad az HBO Max műsorán.
