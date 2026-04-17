Öt hihetetlen rejtély, amelyre valószínűleg sosem kapunk választ

A kutatás szerint a megkérdezettek 28 százaléka hisz a Nagyláb létezésében, 23 százalék a Jetiben, 22 százalék a Loch Ness-i szörnyben, míg 16 százalék a Chupacabrában. Bár ezek a számok elsőre alacsonynak tűnhetnek, mégis azt mutatják, hogy sokan nyitottak a megmagyarázhatatlan jelenségekre és a rejtélyekre.
2003-ban két férfi ellopott egy parkoló Boeing 727 repülőgépet az angolai Luanda repülőteréről, majd egyszerűen eltűntek vele. A gépet és az elkövetőket azóta sem találták meg.
A Barhout-kút több mint 100 méter széles és akár 250 méter mély is lehet. A helyről bűzös levegő árad, és a helyi legendák szerint egykor démonokat tartottak fogva benne.
1912-ben eltűnt egy négyéves kisfiú, Bobby Dunbar. Nyolc hónappal később „megtalálták” és visszakerült a családjához. Csakhogy közel 100 évvel később DNS-vizsgálat bizonyította: a gyermek nem is ő volt. A valódi Bobby sorsa máig ismeretlen.
A romániai Hoia Baciu-erdő a világ egyik legparanormálisabb helyeként ismert. Látogatók beszámolói szerint égési sérülések, hányinger és különös fizikai tünetek jelentkeztek náluk, de UFO-észlelésekről és eltűnésekről is szó esik.
A boredpanda szerint világszerte emberek ezrei számoltak be arról, hogy alvás közben egy sötét, kalapot viselő alakot láttak a szobájukban. Egyesek szerint ez természetfeletti jelenség, mások hallucinációnak tartják – különösen, mivel bizonyos gyógyszerek hatására többen „elő tudják idézni” a rejtélyes alak megjelenését.
