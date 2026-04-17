Öt hihetetlen rejtély, amelyre valószínűleg sosem kapunk választ

A kutatás szerint a megkérdezettek 28 százaléka hisz a Nagyláb létezésében, 23 százalék a Jetiben, 22 százalék a Loch Ness-i szörnyben, míg 16 százalék a Chupacabrában. Bár ezek a számok elsőre alacsonynak tűnhetnek, mégis azt mutatják, hogy sokan nyitottak a megmagyarázhatatlan jelenségekre és a rejtélyekre.

Hátborzongató rejtélyek a világunkról, melyekre valószínűleg sosem fogunk választ kapni

Fotó: Dabarti CGI / Shutterstock

Íme öt olyan rejtély, amelyek máig foglalkoztatják az embereket

1. Eltűnt egy utasszállító repülő – nyom nélkül

2003-ban két férfi ellopott egy parkoló Boeing 727 repülőgépet az angolai Luanda repülőteréről, majd egyszerűen eltűntek vele. A gépet és az elkövetőket azóta sem találták meg.

In 2003, a Boeing 727 (N844AA) mysteriously took off from Luanda Airport, Angola without permission — allegedly stolen by two men working on it. The jet vanished over the Atlantic, sparking a global hunt by intelligence agencies.



To this day, neither the plane nor the men have… pic.twitter.com/NEYqUvDuc4 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) October 14, 2025

2. A Pokol kútja Jemenben

A Barhout-kút több mint 100 méter széles és akár 250 méter mély is lehet. A helyről bűzös levegő árad, és a helyi legendák szerint egykor démonokat tartottak fogva benne.

The Well of Barhout, a giant hole located in the desert of Al-Mahra province in Yemen’s eastern region, is surrounded by mystery. Local folklore claims it was created as a prison for demons. pic.twitter.com/wlmFRdr131 — South China Morning Post (@SCMPNews) June 22, 2021

3. A fiú, aki nem az volt, akinek hitték

1912-ben eltűnt egy négyéves kisfiú, Bobby Dunbar. Nyolc hónappal később „megtalálták” és visszakerült a családjához. Csakhogy közel 100 évvel később DNS-vizsgálat bizonyította: a gyermek nem is ő volt. A valódi Bobby sorsa máig ismeretlen.

In 1912, 4 year old boy named Bobby Dunbar went missing while on family trip. 8 months later Bobby was found and reunited with his family. Almost 100 years later DNA evidence proved that child who they found was not actually Bobby. No one knows what happened to the real Bobby… pic.twitter.com/T6sEDs4g5o — Dr. M.F. Khan (@Dr_TheHistories) March 1, 2026

4. Európa egyik legkísértetiesebb erdeje

A romániai Hoia Baciu-erdő a világ egyik legparanormálisabb helyeként ismert. Látogatók beszámolói szerint égési sérülések, hányinger és különös fizikai tünetek jelentkeztek náluk, de UFO-észlelésekről és eltűnésekről is szó esik.

5. A kalapos árnyalak rejtélye

A boredpanda szerint világszerte emberek ezrei számoltak be arról, hogy alvás közben egy sötét, kalapot viselő alakot láttak a szobájukban. Egyesek szerint ez természetfeletti jelenség, mások hallucinációnak tartják – különösen, mivel bizonyos gyógyszerek hatására többen „elő tudják idézni” a rejtélyes alak megjelenését.