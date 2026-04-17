Öt hihetetlen rejtély, amelyre valószínűleg sosem kapunk választ

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 19:00
Meglepően sokan hisznek máig megmagyarázhatatlan jelenségekben: egy 2025-ös felmérés szerint az amerikaiak jelentős része hisz legendás lények létezésében. De nemcsak mitikus teremtmények, hanem hátborzongató történetek, rejtélyek is bőven akadnak a világban.

A kutatás szerint a megkérdezettek 28 százaléka hisz a Nagyláb létezésében, 23 százalék a Jetiben, 22 százalék a Loch Ness-i szörnyben, míg 16 százalék a Chupacabrában. Bár ezek a számok elsőre alacsonynak tűnhetnek, mégis azt mutatják, hogy sokan nyitottak a megmagyarázhatatlan jelenségekre és a rejtélyekre.

Hátborzongató rejtélyek a világunkról, melyekre valószínűleg sosem fogunk választ kapni
Fotó: Dabarti CGI /  Shutterstock 

Íme öt olyan rejtély, amelyek máig foglalkoztatják az embereket

1. Eltűnt egy utasszállító repülő – nyom nélkül

2003-ban két férfi ellopott egy parkoló Boeing 727 repülőgépet az angolai Luanda repülőteréről, majd egyszerűen eltűntek vele. A gépet és az elkövetőket azóta sem találták meg.

2. A Pokol kútja Jemenben

A Barhout-kút több mint 100 méter széles és akár 250 méter mély is lehet. A helyről bűzös levegő árad, és a helyi legendák szerint egykor démonokat tartottak fogva benne.

3. A fiú, aki nem az volt, akinek hitték

1912-ben eltűnt egy négyéves kisfiú, Bobby Dunbar. Nyolc hónappal később „megtalálták” és visszakerült a családjához. Csakhogy közel 100 évvel később DNS-vizsgálat bizonyította: a gyermek nem is ő volt. A valódi Bobby sorsa máig ismeretlen.

4. Európa egyik legkísértetiesebb erdeje

A romániai Hoia Baciu-erdő a világ egyik legparanormálisabb helyeként ismert. Látogatók beszámolói szerint égési sérülések, hányinger és különös fizikai tünetek jelentkeztek náluk, de UFO-észlelésekről és eltűnésekről is szó esik.

5. A kalapos árnyalak rejtélye

A boredpanda szerint világszerte emberek ezrei számoltak be arról, hogy alvás közben egy sötét, kalapot viselő alakot láttak a szobájukban. Egyesek szerint ez természetfeletti jelenség, mások hallucinációnak tartják – különösen, mivel bizonyos gyógyszerek hatására többen „elő tudják idézni” a rejtélyes alak megjelenését.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
