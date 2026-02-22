Mi történne, ha felvennénk a földönkívüliekkel a kapcsolatot?

Mi történne, ha az emberiség földönkívüliekkel találkozna? Van-e erre terv? Ha nincs, kell-e egyáltalán? Számos film és tévéműsor mutatja be, ahogy az emberiség földönkívüliekkel találkozik, de vajon a valóságban készen állunk erre?
Az elmúlt néhány évben világszerte, de legfőképp az Egyesült Államokban az UFO-k témája a peremvidékről a köztudatba került. Ez a különböző katonai személyek által készített fotós és videós bizonyítékok nyilvánosságra hozatalának eredménye, ami végül nyilvános meghallgatásokhoz vezetett a Kongresszusban. Sőt a Pentagon létrehozott egy egységet is az ilyen esetek kivizsgálására, az All-Domain Anomaly Resolution Office-t (AARO), de a témát még mindig védelmi és nemzetbiztonsági kérdésként kezelik.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi történne, ha valóban földönkívüliekre bukkannánk, vagy ha ők találnának ránk?
Valószínűleg ez lenne a történelem legnagyobb tudományos felfedezése, és mélyreható hatással lenne a társadalom minden aspektusára, a politikától és a vallástól kezdve a tudományon, a technológián, a gazdaságon és a filozófián át. Természetesen az emberek valószínűleg különböző módon reagálnának, némelyek félelemmel és pánikkal, míg mások meglepettséggel és csodálattal.
Azonban úgy tűnik nincs erre forgatókönyvre összehangolt, átfogó terv.
Bár a Földönkívüli Intelligencia Kutatása Intézet (SETI) kiadott egy dokumentumot, melynek címe: A Földönkívüli Intelligencia Kutatásának Végrehajtására Vonatkozó Elvek Nyilatkozata, ezek a protokollok csak azt szabályozzák, hogy mit kell tenni, ha egy másik civilizációból származó rádiójelet észlelnek, és a dokumentum nem jogilag kötelező érvényű az országokra.
Ezenkívül lehetséges, hogy létezik egy szigorúan titkos kormányzati terv, amelynek létezéséről csak néhány kulcsfontosságú személy tud.
Bármely terv kidolgozásának egyik kulcsfontosságú problémája a földönkívüli élettel kapcsolatos változók széles skálája. Ugyanis felfedezhetünk mikrobális élőlényeket, rádiójeleket, sőt egy közel 14 milliárd éves univerzumban lehetnek olyan intelligens civilizációk is, amelyek egymilliárd évvel előttünk járnak.
Azonban annak az ötlete, hogy ellenséges földönkívüliekkel találkozunk már felmerült, még pedig Ronald Reagan amerikai elnök által 1987-ben az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében.
Időnként arra gondolok, hogy milyen gyorsan eltűnnének a nézetkülönbségeink világszerte, ha egy kívülről érkező idegen fenyegetéssel néznénk szembe.
- mondta beszéde vége felé.
Ezzel együtt felmerülhet a kérdés, hogy pontosan ki tudna bolygónk szóvivője lenni, ha valóban megérkeznének az idegenek, és sokan úgy gondolják, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének kellene vezető szerepet vállalnia a kérdéssel kapcsolatos eljárás kialakításában.
Ha egy tervet készítenének a földönkívüli kapcsolatfelvételre, annak ki kellene terjednie a különböző lehetséges forgatókönyvekre, majd azonosítania és kezelnie kellene a kockázatokat és a lehetőségeket. A kockázatok közé tartozik a élőtér idegen baktériumokkal való szennyeződésének veszélye, vagy egy ragadozó civilizáció riasztása a létezésünkre egy célzott rádiójel küldésével.
A tervezők valószínűleg az idegen élet megtalálását alacsony valószínűségű, nagy hatású eseménynek tekintenék, ahol még ha a bekövetkezésének esélyét kicsinek is ítélik, a következmények hatalmasak, és potenciálisan katasztrofálisak lennének - írta a BBC Sky at Night Magazine.
