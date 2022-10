Bizarr állítás: Saját tulajdonosa süllyesztette el a Titanicot

A Titanic nem is süllyedt el, hanem elsüllyesztették, ráadásul valójában nem is a Titanic volt – állítja bizarr posztjában egy TikTok-felhasználó, aki nem mellesleg időutazónak vallja magát, aki azért érkezett ebbe a korba, hogy segítsen az emberiségen. Szóval mindent figyelembe véve érdemes komoly fenntartásokkal kezelni a kijelentést.

Mindenesetre a poszt arról szól: a hajó, amit mi Titanicnak ismerünk, valójában az Olympia névre hallgatott, és a tulajdonos is ott lett volna a fedélzeten, ám az utolsó pillanatban visszakozott, három riválisa azonban felszállt a hajóra, amit direkt küldtek az óceán mélyére. Állítólag a tulaj lefizette a kapitányt, hogy menjen neki a jéghegynek, hogy eltegye láb alól a rivális üzletembereket.

Légből kapott, de nem újdonság

Az Olympic-összeesküvéssel nem a magát időutazónak nevező TikTok-felhasználó állt elő elsőként, sőt! Tulajdonképpen ez az egyik legismertebb konteó, ami a Titanichoz kötődik, és melyet Robin Gardiner vetett papírra 2009-es, Titanic: The Ship That Never Sank? (Titanic: A hajó, amely sosem süllyedt el?) című könyvében. Ugyanakkor nem is az egyetlen: sokan sokféle elmélettel álltak elő, mást, többet a XX. század leghíresebb balesete mögé látva.

Dr. Josef Hostettler és tízfős kutatócsapata szerint például földönkívüliek voltak, akik elsüllyesztették a Titanicot, valamint jó pár más hajót is megtámadtak a katasztrófa előtti és utáni napokban.