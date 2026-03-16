Ezek az UFO-dokumentumok mindent átírnak: fotók és videók bizonyítják, hogy nem vagyunk egyedül

Az amerikai kormány birtokában olyan UFO-bizonyítékok lehetnek, amelyek alapjaiban változtathatják meg a témáról folytatott közbeszédet – állítja Christopher Mellon, a védelmi minisztérium korábbi hírszerzési helyettes államtitkára.

Mit rejtegetnek az amerikaiak az UFO-kérdésben?

UFO-akták láthatnak napvilágot

Mellon szerint a szövetségi kormány hatalmas mennyiségű UFO-dokumentummal rendelkezik, köztük fényképekkel és videókkal is. Ezek között olyan műholdfelvételek is lehetnek, amelyek a Föld felett repülő, nem ember által készítettnek tűnő szerkezeteket mutatnak.

Donald Trump elnök két héttel ezelőtt utasítást adott arra, hogy hozzák nyilvánosságra az idegenekkel, ufókkal és minden kapcsolódó jelenséggel összefüggő aktákat. A Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint a folyamat irányítását Pete Hegseth hadügyminiszter kapta meg.

A bejelentés után több szövetségi intézmény – köztük a Fehér Ház és a Pentagon is – megkezdte az iratok felülvizsgálatát, ám egyelőre nem közölték, pontosan mikor és milyen dokumentumok kerülhetnek nyilvánosságra.

Mellon szerint a legmeggyőzőbb bizonyítékok azok a tiszta műholdfelvételek lehetnek, amelyek az űrben, a Föld felett mozgó objektumokat ábrázolnak. Úgy fogalmazott:

Ezek a szerkezetek egyáltalán nem hasonlítanak semmire, amit mi építettünk vagy létrehoztunk.

Hasonló jelenségekre korábban John Ratcliffe, az amerikai hírszerzés egykori vezetője is utalt. Egy 2021-es Fox News-interjúban arról beszélt, hogy a katonai érzékelők és felvételek olyan mozgásokat rögzítettek, amelyeket nehéz megmagyarázni.

Mellon 2017-ben kulcsszerepet játszott három híressé vált amerikai katonai felvétel nyilvánosságra hozásában. Ezeket a felvételeket „Tic Tac”, „GOFAST” és „Gimbal” néven ismeri a közvélemény. A Pentagon később hivatalosan is megerősítette, hogy a videók valódiak. A szakértő szerint azonban a kormányzati merevlemezeken ennél jóval több, hasonló felvétel található. Állítása szerint számos olyan videó létezik például F-18-as vadászgépek fedélzeti kameráiból vagy infravörös érzékelőiből, amelyeket már 2018-ban nem minősítettek titkosnak, mégsem hozták nyilvánosságra – írja a New York Post.