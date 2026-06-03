Magyar Péter hazudik: Itt az igazság az aranykonvojról

Magyar Péter azt állítja, hogy Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította az aranykonvoj elfogási akcióját. Ezt Havasi Bertalan egyértelműen cáfolta.
A Fidesz facebook-oldalán elmondta:
Magyar Péter hazudik. Az Orbán kormány idején a kormány minden tagja az alkotmányos esküjének megfelelően látta el a feladatát, a törvényeket betartották és betartatták. Hasonlóképpen a hatóságok is az előző kormány idején törvényesen működtek, és az eljárások is, a hatósági eljárások is a törvényeknek megfelelően indultak el. Az pedig, hogy azt mondja Magyar Péter, hogy Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző szervezeteket, hát éppen Magyar Péter az, aki kézi vezérléssel irányítja a rendőrséget, akárcsak az én esetemben is, amikor még helyettes államtitkárként rendőri erővel akart kivezettetni az irodámnak helyt adó minisztériumból, vagy amikor a közterületen tartott sajtótájékoztatóján rendőri erővel akarta elnémíttatni az ellene tiltakozókat.
- mondta el Havasi Bertalan a videóban.
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