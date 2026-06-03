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Magyar Péter hazudik: Itt az igazság az aranykonvojról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 13:19
havasi bertalankormány
Havasi Bertalan cáfolta Magyar Péter állításait.

 Magyar Péter azt állítja, hogy Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította az aranykonvoj elfogási akcióját. Ezt Havasi Bertalan egyértelműen cáfolta.

ukrán aranykonvoj
Az aranykonvojjal szállított pénz és aranytömbök. Fotó: Facebook / Magyarország kormánya

A Fidesz facebook-oldalán elmondta:

Magyar Péter hazudik. Az Orbán kormány idején a kormány minden tagja az alkotmányos esküjének megfelelően látta el a feladatát, a törvényeket betartották és betartatták. Hasonlóképpen a hatóságok is az előző kormány idején törvényesen működtek, és az eljárások is, a hatósági eljárások is a törvényeknek megfelelően indultak el. Az pedig, hogy azt mondja Magyar Péter, hogy Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző szervezeteket, hát éppen Magyar Péter az, aki kézi vezérléssel irányítja a rendőrséget, akárcsak az én esetemben is, amikor még helyettes államtitkárként rendőri erővel akart kivezettetni az irodámnak helyt adó minisztériumból, vagy amikor a közterületen tartott sajtótájékoztatóján rendőri erővel akarta elnémíttatni az ellene tiltakozókat.

- mondta el Havasi Bertalan a videóban.

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