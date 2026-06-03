Horvátországi utazás: ennyibe kerül a nyaralás, és ezekre a buktatókra figyelj a szakértő szerint

Ha tengerparti pihenésről van szó, a magyarok első számú úti célja déli szomszédunk. Hogy zökkenőmentes legyen a kiruccanás, a horvátországi nyaralások specialistáját, a Pihi Travel tulajdonosát, Szilágyi Szabinát kérdeztük, aki naprakész információkkal tudott szolgálni.
Minden évben visszatérő kérdés: kell-e még sorban állni az autópályán a fizetőkapuknál a horvátországi nyaralás előtt? A válasz idén is: igen, ugyanis egyelőre a horvátok nem vezették be a matrica rendszert. Az utazóknak azonban feltűnhet, hogy léteznek úgynevezett ENC kapuk is, ahol gyorsabb az áthaladás; ebben az esetben egy kis készüléket kapunk, amelyre feltölthetjük a pálya használatához szükséges összeget, így automatikusan átenged a kapu. Szakértőnk azonban úgy találja, ez csak akkor éri meg – hiszen a szerkezetet is bérelni kell vagy megvásárolni –, ha sokat autózunk Horvátországban, de tény, hogy lerövidítheti az úton töltött időt. Az árak tavaly óta nem változtak, így például Krk-re nagyjából 15,30 euróért juthatunk el, ha a normál kapuknál fizetünk.
Akik az elmúlt években nyaraltak Horvátországban, azok azt tapasztalták, hogy az élelmiszerárak úgy 10-20 százalékkal magasabbak voltak, mint itthon, sőt, kisebb tengerparti települések vegyeskereskedéseiben akár 30 százalékos különbséggel is szembesülhettek. 2026-ban viszont már hasonló árakat találhatunk déli szomszédainknál, mint az itthoni polcokon. Az éttermekben azonban még mindig magasabb összegeket kérnek a fogásokért és ez különösen igaz a turistalátványosságok, népszerű strandok közelében. Érdemes indulás előtt tájékozódni, véleményeket olvasgatni, nehogy meglepődjünk, amikor a pincér hozza a számlát.
Bár egyre több helyen elfogadják a kártyás fizetést is – főként a nagyobb üzletekben, bevásárlóközpontokban, Horvátország fővárosa környékén –, kisebb települések boltjaiban, pékségben vagy éppen a piacokon jó eséllyel csak készpénzzel egyenlíthetjük ki a számlát. Szakértőnk azt javasolja, az ilyen esetekre legalább 100 euró készpénz lapuljon a tárcánkban.
Ha valamilyen ételérzékenységgel küzdünk vagy cukormentes termékeket kell fogyasztanunk, fontos, hogy a számunkra megfelelő árukból néhány darabot tegyünk a bőröndbe a horvátországi utazás előtt. Nagyobb települések szupermarketjeiben valószínűleg hozzájuthatunk a megfelelő alapanyagokhoz, ételekhez, ám a tengerparti falvak kisboltjaiban nem valószínű.
Bár a horvát tenger inkább sziklás, köves partjáról ismert – és ennek köszönhetően azúrkék a víz –, néhány helyen akad azért természetes homokos tengerpart is. Ha ilyen élményre vágyunk a horvátországi nyaralás során, Nin és Omis környékén, Medulinban, Rab szigetén Loparon, illetve Krk szigetén Siloban találhatunk homokos szakaszokat. Arra azonban készüljünk fel, hogy ezek a strandok kifejezetten zsúfoltak.
Akik Horvátországba készülnek nyaralni, gyakran felteszik a kérdést, hogy szükség van-e strandcipőre az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Szakértőnk, Szilágyi Szabina a kisebb gyermekeknek mindenképpen javasolja ennek beszerzését, hacsak nem kizárólag homokos tengerparton pihenünk, ugyanis a köveken nem kellemes mezítláb lépkedni, illetve így megelőzhetjük egy esetleges tengeri sün miatti szúrást.
Amennyiben szeretnénk kirándulni, más vidékeket is felfedezni, erre kiváló lehetőséget nyújt Horvátország. A nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek a nyári időszakban is csodás élményeket nyújtanak, bár az augusztusi főszezonban készüljünk fel hosszabb sorbanállásra és nagyobb tömegre. Pula környékén a Kamenjak Nemzeti Park, Közép-Dalmáciában a Plitvicei tavak, a Vodice-Sibenik-Primosten tengelyen a Krka Nemzeti Park vár változatos látnivalókkal. Makarska közelében a Biokovo Nemzeti Parkot is érdemes felkeresni, amelynek legújabb látványossága a völgy fölé ívelő üveghíd.
Nézd meg videón a Krka Nemzeti Park legszebb vízesését:
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