Horvátországi utazás: ennyibe kerül a nyaralás, és ezekre a buktatókra figyelj a szakértő szerint

Ha tengerparti pihenésről van szó, a magyarok első számú úti célja déli szomszédunk. Hogy zökkenőmentes legyen a kiruccanás, a horvátországi nyaralások specialistáját, a Pihi Travel tulajdonosát, Szilágyi Szabinát kérdeztük, aki naprakész információkkal tudott szolgálni.

Ezt kell tudnod, ha autóval indulsz nyaralni Horvátországba.

Ennyibe kerül a bevásárlás Horvátországban.

Kártyás vagy készpénzes fizetési lehetőségek.

Ha ételérzékenységed van, nem mindenhol jutsz hozzá a megfelelő élelmiszerekhez.

Itt találsz homokos tengerpartot Horvátországban.

Ezeket a nemzeti parkokat érdemes felkeresni.

Horvátország csodái téged is várnak, de nem árt, ha előtte felkészülsz.

Fotó: xbrchx / shutterstock

Erre készülj, ha autóval indulsz Horvátországba nyaralni

Minden évben visszatérő kérdés: kell-e még sorban állni az autópályán a fizetőkapuknál a horvátországi nyaralás előtt? A válasz idén is: igen, ugyanis egyelőre a horvátok nem vezették be a matrica rendszert. Az utazóknak azonban feltűnhet, hogy léteznek úgynevezett ENC kapuk is, ahol gyorsabb az áthaladás; ebben az esetben egy kis készüléket kapunk, amelyre feltölthetjük a pálya használatához szükséges összeget, így automatikusan átenged a kapu. Szakértőnk azonban úgy találja, ez csak akkor éri meg – hiszen a szerkezetet is bérelni kell vagy megvásárolni –, ha sokat autózunk Horvátországban, de tény, hogy lerövidítheti az úton töltött időt. Az árak tavaly óta nem változtak, így például Krk-re nagyjából 15,30 euróért juthatunk el, ha a normál kapuknál fizetünk.

Szilágyi Szabina utazási szakértő naprakész információkat oszt meg a Bors olvasóival.

Fotó: Szilágyi Szabina

Bevásárlás – Horvátország drágább, mint Magyarország?

Akik az elmúlt években nyaraltak Horvátországban, azok azt tapasztalták, hogy az élelmiszerárak úgy 10-20 százalékkal magasabbak voltak, mint itthon, sőt, kisebb tengerparti települések vegyeskereskedéseiben akár 30 százalékos különbséggel is szembesülhettek. 2026-ban viszont már hasonló árakat találhatunk déli szomszédainknál, mint az itthoni polcokon. Az éttermekben azonban még mindig magasabb összegeket kérnek a fogásokért és ez különösen igaz a turistalátványosságok, népszerű strandok közelében. Érdemes indulás előtt tájékozódni, véleményeket olvasgatni, nehogy meglepődjünk, amikor a pincér hozza a számlát.