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Harry herceg újabb pofont kapott: nem hívták meg a királyi család esküvőjére!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 13:20
esküvőMeghan Marklebrit királyi családVilmos herceg
Újabb esküvő a láthatáron, Peter Phillips és Harriet Sperling hamarosan összeházasodnak. És bár Vilmos herceg is jelen lesz, Harry herceget nem hívták el.
Fekete Ágnes
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Úgy tűnik, Harry herceg továbbra sem találja a visszautat a királyi családhoz. Miközben Vilmos herceg meghívást kapott unokatestvére közelgő esküvőjére, a sussex-i herceg állítólag kimaradt a vendéglistáról.

Harry herceget nem hívta el az unokatestvére, Peter Phillips a közelgő esküvőjére
Harry herceget nem hívta el az unokatestvére, Peter Phillips a közelgő esküvőjére
Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto
  • Vilmos herceg unokatestvére, Peter Phillips és Harriet Sperling hamarosan összeházasodnak
  • Az esküvőre a királyi család tagjai mind hivatalosak
  • Harry herceg azonban nem kapott meghívást, a sussex-i herceg és felesége lemaradtak a vendéglistáról. 

 

Harry herceg újabb pofont kapott a családjától

Napokon belül kimondja a boldogító igent Peter Phillips és Harriet Sperling. Az esküvőn várhatóan a királyi család számos ismert tagja jelen lesz, köztük Vilmos herceg is. A legnagyobb feltűnést azonban nem azok keltik, akik ott lesznek, hanem az, aki hiányozni fog. A brit sajtó szerint a sussex-i herceg nem kapott meghívást az eseményre. És bár hivatalos magyarázat nem érkezett, a bennfentesek szerint a döntés egyáltalán nem meglepő. Peter Phillips és Harry herceg állítólag már hosszú ideje nem ápolnak szoros kapcsolatot. A helyzet azért is különösen kínos a sussex-i herceg számára számára, mert unokatestvére, Peter korábban azon családtagok közé tartozott, akik igyekeztek békét teremteni a családon belül.

Peter Phillips és Harriet Sperling hamarosan összeházasodnak
Peter Phillips és Harriet Sperling hamarosan összeházasodnak
Fotó: KGC-178 / Northfoto

 

Harry herceg egyre távolabb kerül a családtól

A királyi szakértők szerint ez a döntés azt mutatja, hogy a sussex-i herceg egyre inkább kiszorul azokból a körökből, amelyek korábban természetes részét képezték az életének és még messzebbre taszítja őt a királyi családtól. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy pont az unokatestvére lépte meg ezt irányába, Peter Phillips ugyanis korábban még közvetítő szerepet is vállalt a családon belüli konfliktusok enyhítésében. 2021-ben, Fülöp herceg temetésén például ő haladt Vilmos herceg és Harry herceg között, miközben a világ azt figyelte, képesek lesznek-e újra közeledni egymáshoz. Most azonban úgy tűnik, már Peter is hátat fordítani neki. 

Harry herceg és Meghan Markle egyre távolabb kerül a királyi családtól
Harry herceg és Meghan Markle egyre távolabb kerülnek a királyi családtól
Fotó: PA / Northfoto

Senki sem akarta, hogy Harry hercegről szóljon a nagy nap

A királyi szakértők szerint az ifjú pár egy nyugodt, botrányoktól mentes esküvőt szeretne. A sussex-i herceg jelenléte viszont szinte garantáltan elvonná a figyelmet az ünnepeltekről. Amióta Harry herceg és Meghan Markle hátat fordítottak a királyi életnek, szinte minden nyilvános megjelenésük hatalmas médiaérdeklődést vált ki. A Netflix-sorozat, a bombaként robbanó interjúk és Harry herceg memoárja jelentősen megterhelték a családi kapcsolatokat. Egy ilyen helyzetben szinte biztosra vehető, hogy a kamerák nem a menyasszonyt és a vőlegényt figyelnék, hanem azt, hogyan viselkedik egymással Harry és Vilmos. A két testvér kapcsolata ugyanis továbbra sem rendeződött. És bár többször is felröppentek hírek egy esetleges kibékülésről, erre mindeddig nem került sor.

 

 

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