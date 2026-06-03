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Dőltek a villanyoszlopok, lesodródott az autó: Nagy a baj Tiszakécskén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors villanyoszlop
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 13:35
tiszakécskebaleset
Teljesen lezárták az utat.

Lesodródott az úttestről egy személyautó a 4615-ös úton, Tiszakécske külterületén, az Árkusdűlő tanyánál. 

Két villanyoszlop is kidőlt a balesetben
Két villanyoszlop is kidőlt a balesetben
Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Kidőltek a villanyoszlopok, akkor erejű volt a baleset

Két villanyoszlop is kidőlt a balesetben, amelyhez a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók vonultak ki. A raj stabilizálta és áramtalanította a járművet. A műszaki mentés idejére lezárták az érintett útszakaszt - írja a katasztrófavédelem.

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