Dőltek a villanyoszlopok, lesodródott az autó: Nagy a baj Tiszakécskén

Lesodródott az úttestről egy személyautó a 4615-ös úton, Tiszakécske külterületén, az Árkusdűlő tanyánál.

Két villanyoszlop is kidőlt a balesetben

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Kidőltek a villanyoszlopok, akkor erejű volt a baleset

Két villanyoszlop is kidőlt a balesetben, amelyhez a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók vonultak ki. A raj stabilizálta és áramtalanította a járművet. A műszaki mentés idejére lezárták az érintett útszakaszt - írja a katasztrófavédelem.