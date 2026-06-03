Horrorisztikus betegség: Menő bulitrükknek indult, most pár perc beszéd után vérezni kezd a 25 éves lány szája

A brightoni zenei producernek tanuló Lavender Blackthorne mindössze hatéves volt, amikor észrevette az első tüneteket. A boka- és csípőízületei minden ok nélkül kiugrottak a helyükről, a bőrét pedig akár 10 centiméterre is el tudta húzni a testétől, mintha csak egy kiskutya nyakbőre lenne. Tinédzserként már kék-zöld foltok borították a testét, a lábai eldeformálódtak, és a legkisebb mozdulatra is elszakadt a bőre – ekkor már sejtették, hogy egy rendkívül ritka betegség áll a háttérben.

Menő bulitrükknek hitte, de egy ritka betegség miatt most a sétán kívül minden mozgástól eltiltották Fotó: GoFundMe

Bár az orvosok korán gyanakodtak a kötőszövetet megtámadó Ehlers-Danlos szindrómára (EDS), a hivatalos diagnózist csak 21 éves korában kapta meg. Ráadásul a sors egy autoimmun betegséggel és egy szívbillentyű-problémával is megverte, ami miatt a sétán kívül minden mozgást megtiltottak neki. A korábban olimpiai tornászálmokat dédelgető lány teljesen összeomlott – írja a brit Mirror.

A ritka betegség miatt elvesztette a kontrollt

A borzalmas fájdalmak, a folyamatos fáradtság és a kiközösítés miatt Lavender tinédzserként többször is az öngyilkosságot fontolgatta. Úgy érezte, minden álma – a továbbtanulás, a párkapcsolat és a család – végérvényesen megsemmisült, ráadásul az egyetemet is ott kellett hagynia, mert még egy kalapács felemelésétől is kificamodott a csuklója.

Rettenetes volt. Azt hittem, meg fogok halni, miután diagnosztizálták a szívbetegségemet. Úgy éreztem, egyáltalán nincs kontrollom a saját testem felett

– emlékezett vissza a leghevesebb időszakra Lavender, akinek a tünetei az utóbbi időben még ijesztőbbé váltak: a bőrirritációk mellett már beszélni sem tud rendesen, mert a szája szinte azonnal vérezni kezd. A lány most magánorvosi vizsgálatokra gyűjt, hogy kiderítse, pontosan mi pusztítja a szervezetét, de a zenei tanulmányainak köszönhetően lelkileg már erősebb, és bízik benne, hogy van kiút a rémálomból.