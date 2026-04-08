Már hazafelé tart az Artemis II: "Olyan látványban volt részünk, amit még egyetlen ember sem látott"

Az Artemis II küldetés négyfős legénysége „jó hangulatban” tér vissza a Földre, miután történelmi jelentőségű utazást tettek a Hold körül. Az Orion űrkapszula pénteken a Csendes-óceánon hajt végre landolást.

Az Artemis II legénysége olyat tett, amilyet ember még soha

A küldetés során az űrhajósok elsőként készítettek felvételt a Hold túlsó oldaláról, majd egy teljes napfogyatkozást is megfigyeltek. A parancsnok, Reid Wiseman így nyilatkozott:

Olyan látványban volt részünk, amit még egyetlen ember sem látott – még az Apollo-program során sem –, és ez elképesztő élmény volt számunkra.

A legénység tagjai beszámoltak arról is, hogy „örömkiáltásokban törtek ki”, amikor becsapódási felvillanásokat láttak a Hold felszínén – ezek rövid fényvillanások, amelyeket űrbeli kőzetek okoznak. A misszió tudományos vezetője, Kelsey Young szerint ezek a jelenségek különösen ritka és látványos események.

Az űrhajósok jelenleg úton vannak vissza a Föld felé, és még körülbelül két napba telik, mire megérkeznek. Wiseman hozzátette:

„Most már végig a kapszulában maradunk, amíg vissza nem jutunk a haditengerészet hajójára, majd végül haza a családjainkhoz.”

Új rekordot ért el az Artemis II

A küldetés hétfőn új rekordot állított fel: az emberek által valaha elért legtávolabbi pontig jutottak az űrben. Az Orion ekkor a Hold mögül bukkant elő, egy 40 perces kommunikációs szünet után, amikor újra kapcsolatba lépett a NASA irányítóközpontjával.

A csendet a misszió specialistája, Christina Koch törte meg:

Houston, itt az Integrity, kommunikációs ellenőrzés. Olyan jó újra hallani a Földet.

A legénység egy különleges gesztust is tett: krátereket neveznének el a Holdon. Jeremy Hansen javasolta, hogy az egyiket nevezzék el Wiseman néhai feleségéről, Carrollról, aki 2020-ban hunyt el.

Az ötlet nem példa nélküli: Jim Lovell már 1968-ban, az Apollo 8 küldetés során nevezett el egy holdkrátert a feleségéről.

Trump is üzent az űrhajósoknak

A Mirror szerint az amerikai elnök, Donald Trump is gratulált a csapatnak:

Történelmet írtak, és egész Amerikát rendkívül büszkévé tették. Küldetésük megnyitja az utat az Egyesült Államok visszatérése előtt a Hold felszínére.