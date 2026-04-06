BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

NASA: a Hold túlsó oldalán ijesztő sötétség vár az Artemis II űrhajósaira

NASA
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 18:40
űrhajóholdűrhajó
„Imádkozzunk” - mondták az Artemis-űrhajósai, amikor kiderült, hogy egy 40 perces teljes sötétség vár rájuk a Hold körbeutazása során.
Amy Mans
A szerző cikkei

Hétfő este a Hold felé tartó űrhajósok és a NASA irányítóközpontja izgalmas pillanatokkal néz szembe, mivel az Artemis II belép egy mélyűri holt zónába, ami körülbelül egy órára elvágja őket a Földtől.

alt=A Hold körbe utazása során 40 percig teljes sötétségbe borul az Artemis II űrhajó
A Hold körbe utazása során 40 percig teljes sötétségbe borul az Artemis II űrhajó / Fotó: Unsplash/NASA

A Hold sötét oldaláról eddig nem látott felvételek fognak készülni

A Hold sötét oldalán haladva, teljes kommunikációs szünet várható, amire fel vannak készülve az űrhajósok is. Ez akkor következik be, amikor a NASA űrhajósai, Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch, valamint a kanadai űrhajós, Jeremy Hansen 252 757 mérföldre távolodnak el a Földtől a Hold körüli repülés során, több mint 4 000 mérfölddel túlszárnyalva az 1970-es, balsorsú Apollo 13 küldetés rekordját.

Ez a meghatározó és történelmi pillanat este 7:05-kor (EST) következik be, amikor a holdi felfedezők soha nem látott képet kapnak a Hold sötét oldaláról. Azonban ezzel egyidejűleg, körülbelül 6:45-kor a legfélelmetesebb pillanatok egyike vár a legénységre a teljes kommunikációs megszakadásával. Ekkor a kráterekkel borított égitestünk elzárja a jeleket az Orion űrhajó és a NASA houstoni irányítóközpontja között, így az űrhajósok egyedül maradnak gondolataikkal a mélyűr ürességében, történelmi magányban.

Ha valami probléma adódik ezen a feszült útszakaszon az űrhajósok nem tudják értesíteni Houstont a gondjaikról. Michael Collins, aki 1969-ben az Apollo 11 parancsnoki moduljában keringett a Hold körül, miközben Neil Armstrong és Buzz Aldrin felfedezték a felszínt, állítólag 48 percig elvesztette a kapcsolatot társaival és az irányítóközponttal. 

Amikor a Hold mögött leszünk, mindenkihez való kapcsolat nélkül, vegyük ezt lehetőségnek. Imádkozzunk, reméljünk, küldjük jó gondolatainkat és érzéseinket, hogy újra kapcsolatba kerüljünk a legénységgel

- mondta az Artemis pilótája, Victor Glover a BBC-nek a holdi út előtt.

Az űrhajósok az űrkapszula ablakain keresztül körülbelül egy kosárlabda méretének tűnő égitestet láthatnak, ami lehetővé teszi, hogy csodálják a Holdat teljes pompájában.

A legfontosabb, hogy olyasmit láthatnak, amit még soha emberi szem nem látott vagyis a Hold túlsó oldalát, amelyet a Földről folyamatosan eltakarnak, és amely árnyékban volt az előző Apollo-küldetés idején - írja a New York Post.

A küldetés az alábbiakra kattintva ÉLŐ-ben is nyomonkövethető!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu