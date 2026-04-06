NASA: a Hold túlsó oldalán ijesztő sötétség vár az Artemis II űrhajósaira

Hétfő este a Hold felé tartó űrhajósok és a NASA irányítóközpontja izgalmas pillanatokkal néz szembe, mivel az Artemis II belép egy mélyűri holt zónába, ami körülbelül egy órára elvágja őket a Földtől.

A Hold körbe utazása során 40 percig teljes sötétségbe borul az Artemis II űrhajó / Fotó: Unsplash/NASA

A Hold sötét oldaláról eddig nem látott felvételek fognak készülni

A Hold sötét oldalán haladva, teljes kommunikációs szünet várható, amire fel vannak készülve az űrhajósok is. Ez akkor következik be, amikor a NASA űrhajósai, Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch, valamint a kanadai űrhajós, Jeremy Hansen 252 757 mérföldre távolodnak el a Földtől a Hold körüli repülés során, több mint 4 000 mérfölddel túlszárnyalva az 1970-es, balsorsú Apollo 13 küldetés rekordját.

Ez a meghatározó és történelmi pillanat este 7:05-kor (EST) következik be, amikor a holdi felfedezők soha nem látott képet kapnak a Hold sötét oldaláról. Azonban ezzel egyidejűleg, körülbelül 6:45-kor a legfélelmetesebb pillanatok egyike vár a legénységre a teljes kommunikációs megszakadásával. Ekkor a kráterekkel borított égitestünk elzárja a jeleket az Orion űrhajó és a NASA houstoni irányítóközpontja között, így az űrhajósok egyedül maradnak gondolataikkal a mélyűr ürességében, történelmi magányban.

Ha valami probléma adódik ezen a feszült útszakaszon az űrhajósok nem tudják értesíteni Houstont a gondjaikról. Michael Collins, aki 1969-ben az Apollo 11 parancsnoki moduljában keringett a Hold körül, miközben Neil Armstrong és Buzz Aldrin felfedezték a felszínt, állítólag 48 percig elvesztette a kapcsolatot társaival és az irányítóközponttal.

Amikor a Hold mögött leszünk, mindenkihez való kapcsolat nélkül, vegyük ezt lehetőségnek. Imádkozzunk, reméljünk, küldjük jó gondolatainkat és érzéseinket, hogy újra kapcsolatba kerüljünk a legénységgel

- mondta az Artemis pilótája, Victor Glover a BBC-nek a holdi út előtt.

Az űrhajósok az űrkapszula ablakain keresztül körülbelül egy kosárlabda méretének tűnő égitestet láthatnak, ami lehetővé teszi, hogy csodálják a Holdat teljes pompájában.

A legfontosabb, hogy olyasmit láthatnak, amit még soha emberi szem nem látott vagyis a Hold túlsó oldalát, amelyet a Földről folyamatosan eltakarnak, és amely árnyékban volt az előző Apollo-küldetés idején - írja a New York Post.

