Nem hiszed el! Ryan Goslinggal készült fel az Artemis II legénysége

2026 eddigi egyik legnagyobb dobása kétség kívül a Ryan Gosling főszereplésével bemutatott Hail Mary-küldetés. A szinte biztosan fatális hősküldetésre vállalkozó asztronauta sztorijára eddig nézők millió voltak kíváncsiak világszerte. A premierje után mindössze két és fél héttel már 400 millió dolláros bevétel felett járó sci-fi-kalandfilm nézettségi számait ráadásul négy különleges ember is gyarapította: Gregory R. Wiseman, Victor J. Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen, azaz az Artemis II. legénysége, akik egy privát vetítés keretei közt elsőként láthatták Ryan Gosling őrült űrakciózását.
Az április 1-én soha nem látott messziségbe utazó asztronauták embert próbáló fizikai és mentális felkészülését nemcsak a NASA, hanem az Amazon MGM Studios is igyekezett megjutalmazni. Erről az Artemis II. 2-es számú küldetésspecialistája, Jeremy Hansen mesélt, aki elárulta, hogy elsők között nézhették meg a Hail Mary-küldetést:
Nagyon szerencsések voltunk mindannyian. Megnézhettük a Hail Mary-küldetést, amikor karanténban voltunk. Igazi ajándék volt. Küldtek nekünk egy linket, így otthon, a családunkkal együtt nézhettük meg, ami felkészített minket a saját űrbeli kalandunkra. Csak annyit mondanék Ryannek, hogy úgy tűnik, nemcsak a művészet utánozza a tudományt, hanem ez fordítva is igaz
– mondta a The Guardiannek a kanadai asztronauta, aki azt is hozzáfűzte, Gosling karakterének személyében egy nagyon inspiráló példát láthattak arra, milyen is az, ha valaki nem fél meghódítani a veszélyes világűrt, hogy megmentse az emberiséget.
Azonban nem csak ez volt az Artemis II-nek szánt egyetlen meglepetés, hiszen a felbocsátás előtt még a korábban Az első ember című moziban is űrhajóst alakító Gosling személyesen is üzent a legénységnek egy videóban:
Sziasztok, Ryan Gosling vagyok, és egy biológust alakítok, aki az űrbe megy, hogy megmentse a bolygót a Hail Mary-küldetés című filmben. Az Artemis II űrhajósai viszont tényleg az űrbe mennek, és messzebb jutnak majd a Földtől, mint az emberiség történetében bárki. Minden jót kívánok az Artemis II legénységének!
– küldte a kozmikus küldetésre vállalkozó űrhajósoknak a Golden Globe-díjas színész.
Az Artemis II. egyébként épp az elmúlt órákban kerülte meg sikeresen a Holdat, és jelen pillanatban is Föld felé haladnak. A történelmi jelentőségű űrutazás még további három napig tart, Glover, Koch, Hansen, valamint a feleségét gyászoló Wiseman parancsnok április 10-én érkeznek majd vissza a Földre.
