Nem hiszed el! Ryan Goslinggal készült fel az Artemis II legénysége

2026 eddigi egyik legnagyobb dobása kétség kívül a Ryan Gosling főszereplésével bemutatott Hail Mary-küldetés. A szinte biztosan fatális hősküldetésre vállalkozó asztronauta sztorijára eddig nézők millió voltak kíváncsiak világszerte. A premierje után mindössze két és fél héttel már 400 millió dolláros bevétel felett járó sci-fi-kalandfilm nézettségi számait ráadásul négy különleges ember is gyarapította: Gregory R. Wiseman, Victor J. Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen, azaz az Artemis II. legénysége, akik egy privát vetítés keretei közt elsőként láthatták Ryan Gosling őrült űrakciózását.

Artemis II űrhajósai Ryan Goslingnak szurkoltak

Az április 1-én soha nem látott messziségbe utazó asztronauták embert próbáló fizikai és mentális felkészülését nemcsak a NASA, hanem az Amazon MGM Studios is igyekezett megjutalmazni. Erről az Artemis II. 2-es számú küldetésspecialistája, Jeremy Hansen mesélt, aki elárulta, hogy elsők között nézhették meg a Hail Mary-küldetést:

Nagyon szerencsések voltunk mindannyian. Megnézhettük a Hail Mary-küldetést, amikor karanténban voltunk. Igazi ajándék volt. Küldtek nekünk egy linket, így otthon, a családunkkal együtt nézhettük meg, ami felkészített minket a saját űrbeli kalandunkra. Csak annyit mondanék Ryannek, hogy úgy tűnik, nemcsak a művészet utánozza a tudományt, hanem ez fordítva is igaz

– mondta a The Guardiannek a kanadai asztronauta, aki azt is hozzáfűzte, Gosling karakterének személyében egy nagyon inspiráló példát láthattak arra, milyen is az, ha valaki nem fél meghódítani a veszélyes világűrt, hogy megmentse az emberiséget.

Ryan Gosling személyesen is üzent az asztronautáknak

Azonban nem csak ez volt az Artemis II-nek szánt egyetlen meglepetés, hiszen a felbocsátás előtt még a korábban Az első ember című moziban is űrhajóst alakító Gosling személyesen is üzent a legénységnek egy videóban:

Sziasztok, Ryan Gosling vagyok, és egy biológust alakítok, aki az űrbe megy, hogy megmentse a bolygót a Hail Mary-küldetés című filmben. Az Artemis II űrhajósai viszont tényleg az űrbe mennek, és messzebb jutnak majd a Földtől, mint az emberiség történetében bárki. Minden jót kívánok az Artemis II legénységének!

– küldte a kozmikus küldetésre vállalkozó űrhajósoknak a Golden Globe-díjas színész.