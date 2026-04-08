Nem hiszed el, ki látogatta meg Gelencsér Timit Dominikán

Mint ismeretes, Gelencsér Tímea jelenleg Dominikán tartózkodik az Exatlon Hungary új évadának forgatási munkálatai miatt. A gyönyörű műsorvezető néhány órája örömmel osztotta meg a hírt, hogy valaki meglátogatta őt a távoli szigeten.

Gelencsér Tímea vőlegénye végre megérkezett Dominikára, az Exatlon Hungary forgatási helyszínére (Fotó: Tumbász Hédi)

Gelencsér Tímea párja nem bírta szerelme nélkül?

Timi több alkalommal is bejelentkezett kintről és sokat mesélt például arról, hogy ott is eljár futni, illetve összebarátkozott egy kóbor kutyussal is, akit szíve szerint hazavinne. Az ebnek menetközben már neve is lett, a rajongók a verziók közül a Papaya nevet kapta és kitartó türelem után már szinte hallgat is a nevére. Timi egyelőre nem tudja, mitévő legyen, a szerda reggeli Mokkában például elmesélte, hogy valószínűleg nem lesz lehetősége bármit is kezdeni a helyzettel, hiszen dolgozik és a hazaút is rengeteg ügyintézést igényelne, ha plusz kutyával akarna repülőre ülni. Gelencsér Timi ugyanakkor nem adja fel a reményt, hogy egy hely magyar család fogadja be a kutyust, vagy esetleg az a hotel, ahol a stábtagok is megszálltak, hiszen ott már több kóbor ebet is vendégül láttak.

Hogy mi lesz a négylábú sorsa, egyelőre nem tudni, mindenesetre Timi örül, hogy minden nap láthatja. Ezek után már csak hab a tortán, hogy egyszer csak megérkezett vőlegénye, Matyi is, akivel azonnal a tengerpartra mentek és elkészítettek egy közös videót. A felvételen mindketten megvillantották szálkás beach body-jukat, majd Matyi a nyakába kapta kedvesét és egy “T” betű formációt is mutattak gyorsan. A külön töltött idő vélhetően egyikőjüknek sem volt könnyű, most azonban végre újra együtt lehetnek.

Tarol az Exatlon Hungary 2026

A Bajnokok és Kihívók őrületes izgalmakkal küzdenek nap mint nap az Exatlon pályáin, a feszültség pedig egyre nagyobb. Csóri Dorka például kamerák előtt omlott össze, miután a Kihívókkal elvesztették a jutalomjátékot, amely során ő volt az, aki meccslabdáért futott a pályán. Pont azon a feladatsoron, amelyet legelőször ment mindenki, amikor megérkeztek Dominikára.