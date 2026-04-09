BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

UFO-titkok árnyékában? Újabb kutató halt meg rejtélyesen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 05:30
tragédiahalál
Meghalt egy újabb tudós. Egyre gyanúsabb az UFO-ügy.

Egyre hosszabb az a lista, amely az amerikai űrprogramhoz köthető szakemberek rejtélyes halálait és eltűnéseit tartalmazza. A legfrissebb eset Michael David Hicks, a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatója, aki 59 éves korában hunyt el 2023. július 30-án. Az újabb halál teret az UFO-kkal kapcsolatos találgatásoknak.

Egyre több UFO-kutató tűnik el

UFO-kutató nyomában

Halálának körülményei nem tisztázottak: a hivatalos okot nem hozták nyilvánosságra, és nem ismert, hogy történt-e boncolás. Hicks 1998 és 2022 között dolgozott a NASA-nál, több mint 80 tudományos publikáció fűződik a nevéhez, és részt vett üstökösök és aszteroidák vizsgálatában. Munkája során közreműködött a DART-projektben is, amely azt vizsgálta, hogy az emberiség képes-e eltéríteni a Föld felé tartó veszélyes aszteroidákat. Emellett részt vett a 2001-es Deep Space 1 küldetésben is, amely új űreszköz-technológiákat tesztelt. 

Hicks halála egy olyan sorozat része, amelyben az elmúlt években több, az amerikai űrprogramhoz vagy kapcsolódó technológiákhoz köthető szakember halt meg vagy tűnt el. Az esetek között szerepel Monica Jacinto Reza, a JPL anyagfeldolgozási csoportjának igazgatója, aki 2025 júniusában nyomtalanul eltűnt, nem sokkal kinevezése után. 

Frank Maiwald, a NASA egyik tapasztalt kutatója 2024 júliusában hunyt el, szintén ismeretlen körülmények között. Carl Grillmair asztrofizikust 2026. február 16-án gyilkolták meg otthona verandáján. Korábban egy olyan űrmisszió vezető kutatója volt, amely a galaxis bolygóin az élet jeleit kutatta. Munkája során egy vízbolygó felfedezésében is részt vett.

A listán szerepel továbbá több eltűnt és elhunyt szakember is:

  • Frank Maiwald – NASA kutató – elhunyt
  • Michael David Hicks – NASA kutató – elhunyt
  • Monica Jacinto Reza – NASA JPL igazgató – eltűnt 
  • Carl Grillmair – NASA tudós – elhunyt
  • Melissa Casias – Los Alamos kutató – eltűnt 
  • Anthony Chavez – nukleáris kutató – eltűnt  
  • William Neil McCastland – amerikai tábornok – eltűnt  
  • Jason Thomas – gyógyszerkutató (Novartis) – elhunyt  
  • Nuno Loureiro – nukleáris fizikus – elhunyt 

A sorozatos esetek miatt amerikai nemzetbiztonsági szakértők is felfigyeltek a jelenségre. Chris Swecker, az FBI egykori igazgatóhelyettese szerint ezek az ügyek „gyanúsnak tekinthetők”, különösen azért, mert az érintettek kritikus technológiákhoz fértek hozzá. 

Hozzátette: különböző országok hírszerző szolgálatai – köztük Kína, Oroszország, valamint más államok – régóta célba veszik az ilyen tudással rendelkező szakembereket. Ugyanakkor a hatóságok részéről egyik esetben sem erősítették meg, hogy bűncselekmény vagy összefüggés állna a halálesetek és eltűnések hátterében – írja a Daily Star.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
