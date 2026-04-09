UFO-titkok árnyékában? Újabb kutató halt meg rejtélyesen

Egyre hosszabb az a lista, amely az amerikai űrprogramhoz köthető szakemberek rejtélyes halálait és eltűnéseit tartalmazza. A legfrissebb eset Michael David Hicks, a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatója, aki 59 éves korában hunyt el 2023. július 30-án. Az újabb halál teret az UFO-kkal kapcsolatos találgatásoknak.

UFO-kutató nyomában

Halálának körülményei nem tisztázottak: a hivatalos okot nem hozták nyilvánosságra, és nem ismert, hogy történt-e boncolás. Hicks 1998 és 2022 között dolgozott a NASA-nál, több mint 80 tudományos publikáció fűződik a nevéhez, és részt vett üstökösök és aszteroidák vizsgálatában. Munkája során közreműködött a DART-projektben is, amely azt vizsgálta, hogy az emberiség képes-e eltéríteni a Föld felé tartó veszélyes aszteroidákat. Emellett részt vett a 2001-es Deep Space 1 küldetésben is, amely új űreszköz-technológiákat tesztelt.

Hicks halála egy olyan sorozat része, amelyben az elmúlt években több, az amerikai űrprogramhoz vagy kapcsolódó technológiákhoz köthető szakember halt meg vagy tűnt el. Az esetek között szerepel Monica Jacinto Reza, a JPL anyagfeldolgozási csoportjának igazgatója, aki 2025 júniusában nyomtalanul eltűnt, nem sokkal kinevezése után.

Frank Maiwald, a NASA egyik tapasztalt kutatója 2024 júliusában hunyt el, szintén ismeretlen körülmények között. Carl Grillmair asztrofizikust 2026. február 16-án gyilkolták meg otthona verandáján. Korábban egy olyan űrmisszió vezető kutatója volt, amely a galaxis bolygóin az élet jeleit kutatta. Munkája során egy vízbolygó felfedezésében is részt vett.

A listán szerepel továbbá több eltűnt és elhunyt szakember is:

– NASA tudós – elhunyt Melissa Casias – Los Alamos kutató – eltűnt

– Los Alamos kutató – eltűnt Anthony Chavez – nukleáris kutató – eltűnt

– nukleáris kutató – eltűnt William Neil McCastland – amerikai tábornok – eltűnt

– amerikai tábornok – eltűnt Jason Thomas – gyógyszerkutató (Novartis) – elhunyt

– gyógyszerkutató (Novartis) – elhunyt Nuno Loureiro – nukleáris fizikus – elhunyt

A sorozatos esetek miatt amerikai nemzetbiztonsági szakértők is felfigyeltek a jelenségre. Chris Swecker, az FBI egykori igazgatóhelyettese szerint ezek az ügyek „gyanúsnak tekinthetők”, különösen azért, mert az érintettek kritikus technológiákhoz fértek hozzá.