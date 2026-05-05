"Gyönyörű szemeiben végre újra élet van" - Két nappal az esküvője előtt tért magához a kómában fekvő menyasszony

Csodával határos módon két nappal az esküvője előtt tért magához az a menyasszony, aki agykárosodása miatt kómában volt. A 25 éves Wang Ranran és vőlegénye, Zhang Xirui április 25-re tervezte a nagy napot, azonban egy látszólag ártalmatlannak indult betegség mindent romba döntött. Wang januárban járt először orvosnál törökfájás miatt, amire injekciót kapott. A probléma azonban az volt, hogy olyan szert kapott, amire allergiás volt, így állapota perceken belül drasztikusan leromlott. Elzsibbadt, hányni kezdett és nem kapott levegőt. Olyan súlyos allergiás reakciót kapott, ami légzésleálláshoz és több mint négy perces agyi oxigénhiányhoz vezetett.

Esküvője előtt két nappal tért magához a menyasszony / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tragikus eset miatt nyomozás indult, melyből kiderült, az injekciót beadó személy nem rendelkezett megfelelő egészségügyi képesítéssel, és az azt engedélyező orvosnak sem volt érvényes működési engedélye az adott klinikán, ahová Wang ment, aki több mint 90 napig volt kómában, vegetatív állapotban. Április 23-a volt az, amikor csodák csodájára kinyitotta a szemét és rámosolygott vőlegényére. Beszélni vagy mozogni azonban továbbra sem tud:

A gyönyörű szemeiben végre újra élet van

- nyilatkozta Zhang hozzátéve, Wang állapota továbbra is súlyos, de egyikük sem adta fel a reményt. Mi több a vőlegény közölte kedvesével, akármikor is jön el az a nap, hogy ő fel tudja majd venni esküvői ruháját, ő ott lesz, hogy feleségül vegye őt.

Az ügy még vizsgálat alatt áll, és további jogi lépések várhatók. A klinikát azóta bezárták

- írja a DailyStar.