Egy rendkívül fényes objektum halad el az égbolton, élet is van benne – ekkor érdemes figyelni égbolt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 14. 17:30
Ma este érdemes lesz az égre pillantani valamilyen fényszennyezéstől mentes helyen, ugyanis láthatóvá válik a Nemzetközi Űrállomás (ISS). Ez lesz az egyik legfényesebb áthaladás Magyarország felett, ugyanis a szerkezet magasan a horizont felett halad majd el. A fényes objektum pár percig lesz majd látható.Ma ráadásul kétszer is.
