Megvan a budapesti BL-döntő első résztvevője!

Egy hete az Atlético Madrid-Arsenal elődöntő odavágója a spanyol fővárosban 1-1-re zárult. A londoni visszavágó első félideje jó iramú, küzdelmes játékot hozott, sok párharccal. A 44. percben az Arsenal szerezte meg a vezetést, Oblakról kipattant egy labda és Saka közelről a kapuba vágta. A BL elődöntő első félidejében az Arsenal 1-0-ra vezetett, és továbbjutásra állt.

Az Arsenal jutott a budapesti döntőbe az Atlético ellen Fotó: NurPhoto via AFP

Arsenal-Atlético Madrid elődöntő

A második félidőben a spanyol gárda hasztalan próbálkozott az egyenlítéssel, az angolok megőrizték az eredményt, és 1-0-ra nyertek. Az eredmény azt jelenti, hogy az Arsenal 2-1-es összesítéssel jutott a fináléba az Atlético ellen. A londoni sztárcsapat 20 év után játszhat újra BL-döntőt.

Szerdán a másik elődöntőben a Bayern München a Paris Saint-Germaint (4-5) fogadja. A Bajnokok Ligája budapesti döntőjét május 30-án játsszák.