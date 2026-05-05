Felrobbant az internet: Sydney Sweeney egy szexmunkás torkán dugta le a nyelvét

Az április 13-i évadpremier óta folyamatosan szolgáltatja a botrányos beszédtémákat Sam Levinson sorozata. Az Eufória-balhék száma pedig azóta se csökken, erről pedig a legfrissebb epizód gondoskodott, mely kokainhegyektől, kémjátszmától és Sydney Sweeney leszbikus csókjától zengett. Cikkünk további része erősen SPOILER-es!
Noha az egyre inkább berobbanó cselekménye főhőnője továbbra is az a Zendaya, akit éppen lekapcsoltak, hogy beépített embert faragjanak belőle, és még mindig ő szolgáltatja a legtöbb karfába markoló másodpercet, a másik vonalon pedig a sorozat másik szépsége, Sydney Sweeney tombol.
A „Kitty Likes to Dance” című epizódban már profi OnlyFans-modellként munkálkodó, friss házas Cassie ugyanis fékezhetetlenül belevetette magát a bulizásba, kokaintengerben úszik, majdnem félrelép, és még egy szexmunkást is megcsókol, amire persze sokan felkapták a fejüket a nézők közül is:
Mindenki a kokainozásról beszél, de most tényleg figyelmen kívül hagyjuk, hogy az egész sorozat legforróbb csókja csattant el ebben a részben? Sydney Sweeney a hátán vitte el az egész epizódot, szerintem továbbra sem érdemli meg azt a rengeteg utálatot, amit kap
– vette védelmébe a Redditen a színésznőt egy rajongója, aki a Sydney Sweeney-t ért rengeteg kritikára utalt, melyet a szőke szexbomba a széria utolsó felvonásának debütálása óta kénytelen elviselni.
A Sydney Sweeney-filmek és sorozatok szemfüles szerelmesei egyébként tudják, nem ez az első alkalom, hogy kedvencüket egy másik hölggyel látták vad csókcsatát vívni. A 2018-ban Netflixen megjelent Mekkora szívás! című drámaszériában ugyanis ez már megtörtént, amiben Sweeney kisasszony karaktere kerül váratlanul közeli kapcsolatba a sorozat főhősnőjével, a Peyton Kennedy által alakított Kate Messnerrel.
Visszatérve az HBO Max-sorozatok zászlóshajójára, ami már jó ideje elhagyta a kikötőt, és úgy fest, visszafordíthatatlanul halad a totális katasztrófa felé. Az Eufória 3. évadának szereplői ugyanis szinte egytől egyig a legnagyobb borzalmak elé néznek. Zendaya Rue-ja besúgóként került két tűz közé, Jacob Elordi figurájának masszív dollármilliós tartozással kell elszámolnia durva arcoknak, Sydney Sweeney pedig aligha fog megállni annál, hogy szexi képeket posztol magára Shannon Elizabeth módjára az OnlyFans-re.
Az aktuális szezonból, illetve ezzel együtt az egész sorozatból már mindössze négy epizód maradt hátra, a következő rész jövő hétfőn, május 11-én landol az HBO Max kínálatában. Bár minden szereplőnek rosszul áll a szénája, a rajongók továbbra is mindenkinek jobb sorsot remélve várják, az alkotók hogyan is zárják majd le a holtak előtt is tisztelgő Eufóriát.
