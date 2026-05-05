Rejtély: az út mentén találták meg egy férfi és a kutyája holttestét egy furgonban

Jelenleg is zajlik a nyomozás annak az elhunyt férfinak és kutyájának ügyében, akiknek holttestére a hatóságok egy furgonban találtak rá egy út mentén. A devoni és cornwalli rendőrök bejelentést követően érkeztek a helyszínre, miután aggályok merültek fel az egy ideje már ott parkoló jármű miatt. A tragédia okán a férfi hozzátartozóit értesítették.

Jelenleg is zajlik a nyomozás az elhunyt férfi és kutyája ügyében / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az eset május elsején délután történt, a tragikus történteket nem kezelik gyanús ügyként.

A hatóságok jelentést készítenek a halottkém számára

- írja a DailyStar hozzátéve, hogy a helyszínről készült képeken látható, hogy a járművet rendőrségi szalaggal zárták körül, oldalán pedig figyelmeztető matrica van, míg egy járókelő egy csokor virágot helyezett a szélvédőre, hogy így tisztelegjen az elhunytak előtt.