Rejtély: az út mentén találták meg egy férfi és a kutyája holttestét egy furgonban

Jelenleg is zajlik a nyomozás annak az elhunyt férfinak és kutyájának ügyében, akiknek holttestére a hatóságok egy furgonban találtak rá egy út mentén. A devoni és cornwalli rendőrök bejelentést követően érkeztek a helyszínre, miután aggályok merültek fel az egy ideje már ott parkoló jármű miatt. A tragédia okán a férfi hozzátartozóit értesítették.
Az eset május elsején délután történt, a tragikus történteket nem kezelik gyanús ügyként.
A hatóságok jelentést készítenek a halottkém számára
- írja a DailyStar hozzátéve, hogy a helyszínről készült képeken látható, hogy a járművet rendőrségi szalaggal zárták körül, oldalán pedig figyelmeztető matrica van, míg egy járókelő egy csokor virágot helyezett a szélvédőre, hogy így tisztelegjen az elhunytak előtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.