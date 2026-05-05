"Bármi lehetséges, ha valaki visszatérhet a halálból" - tíz percig halott volt az apa, könyvet írt tapasztalatáról

Tíz percig klinikailag halott volt az a 43 éves családapa, akit légszomjjal és feldagadt lábakkal vittek mentővel kórházba. Matthew Allick végül tüdőembóliát szenvedett és szívrohamot kapott, ami miatt megjárta a hírhedt túlvilágot. Miután újraélesztették, három napot töltött kómában. Amikor pedig végül felébredt, nem emlékezett először semmire. Olyan érzés volt számára, mintha csak egy békés alvásból ébredt volna. Az élmény azonban teljesen megváltoztatta az életét.

Tíz percig klinikailag halott volt a családapa

Matthew a történetéről könyvet írt, ami terápiás jelleggel hatott rá:

Elég könnyen ment, mert ez az én történetem, és én éltem át. Néha, amikor az emberek hallják a történetemet, megdöbbennek. Egy ideig nem értettem, miért, de amikor papírra vetettem a dolgokat, rájöttem, hogy elég sok mindenen mentem keresztül. Visszahoztak az életbe, így nincs olyan kihívás, ami igazán el tudna tántorítani. Bármi lehetséges, ha valaki visszatérhet a halálból

- jelentette ki az apa, aki 2023 nyarán esett össze hirtelenül. Újraélesztése olyan erős volt, hogy belső vérzése keletkezett. Mint kiderült, összeomlását az okozta, hogy krikettlabda méretű vérrögök voltak a tüdején és a szívén, ami miatt műteni is kellett őt.

Emlékirata néhány nappal a balesete előtt kezdődik. Bemutatja, milyen volt a halálélménye, majd az azt követő 18 hónapot is feldolgozza. Leírta, a szívrohamot megelőzőleg nehéz éve volt: szakítás, elbocsátás, anyagi gondok és fia egészségügyi problémái nehezítették az életét. Azóta azonban 180 fokos fordulatot vett minden:

Az élet néha kihívások elé állít, és minden azon múlik, hogyan kezeled őket. Választhatod azt, hogy leülsz sírni és sajnáltatod magad, vagy azt az utat, amit én választottam. Egy-két napig sírtam, aztán azon gondolkodtam, hogyan építsem fel magam újra. Én tényleg meghaltam. Ez teljesen megváltoztatta az élethez való hozzáállásomat. Az élet túl rövid ahhoz, hogy aggódjunk. Okkal vagyok itt, és mennem kell tovább. A legrosszabb az, ha meghalsz úgy, hogy nem próbálkoztál

- emelte ki az apa, aki diszlexiásan írta könyvét úgy, hogy a szöveget eleinte diktafonba mondta, írja a Mirror.