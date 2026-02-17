Kitálalt az egykori katona: földönkívüli intelligenciával kommunikált szolgálata során

Ismét előkerült egy katonai interjú, amelyben rendkívüli állítások hangzanak el a földönkívüli intelligenciáról. Az egykori katona állítása szerint telepatikusan kommunikált az idegenekkel, akik rengeteg dolgot elárultak neki.

Megdöbbentő állítást tett a földönkívüliekről az egykori katona. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock AI Generator

A beszámoló Clifford Stone-tól, az amerikai hadsereg régóta szolgáló őrmesterétől származik, aki egész életében azt állította, hogy szolgálata alatt közvetlenül részt vett nem emberi intelligenciával való titkos találkozásokban. 2021-es haláláig azt állította, hogy állításai inkább első kézből származó találkozásokon, mintsem spekulációkon alapulnak.

Az egykori őrmester 1969-ben csatlakozott az amerikai hadsereghez. A hivatalos katonai nyilvántartásai szerint elsődleges szerepe adminisztratív és jogi szakember volt. Idővel azonban saját állítása szerint csendben áthelyezték titkosított begyűjtési műveletekre, amelyek azonosítatlan járműveket és egyes esetekben nem emberi entitásokat is érintettek. Bár ezeket az állításokat soha nem erősítették meg, bizarr beszámolója máig fennmaradt.

Élők és holtak között tudnak kommunikálni a földönkívüliek

Stone állítása szerint néhány telepatikus úton lezajlott kommunikációt is lefolytatott egy földönkívüli lénnyel, akit nyugodtnak, kíváncsinak és technológiailag fejlettnek írt le. Állítása szerint a lény, akit Koronának nevezett el, érdeklődést mutatott az emberi hitrendszerek iránt, és olyan információkat közvetített, amelyek felborítanák a tudomány és a hit kapcsolatáról szóló régóta fennálló vitákat.

Az őrmester elmondása szerint Korona civilizációja eljutott egy általa tudományosnak tartott következtetésre. Egy teremtő létezéséről, nem hit kérdéseként, hanem gyakorlatilag megalapozott valóságként beszélt.

Stone továbbá azt állította, hogy ugyanez az intelligencia rendelkezik olyan technológiával, amely képes megkönnyíteni az élők és a holtak közötti kommunikációt, de hangsúlyozta, hogy az ilyen interakciók szigorúan korlátozottak.

Még arra is képesek, hogy a szeretteikkel kommunikáljanak. Ez nem valamiféle szalonfogás. Tényleg megvannak hozzá az eszközeik. Viszont vannak tiltott kérdések, amelyeket nem lehet feltenni arról, hogy mi történik a halál után.

- tette hozzá.