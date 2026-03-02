Megindult a tavaszi invázió, veszélyben vannak a magyar kertek. A tavaszi rajzás alkalmával százával szaporodhatnak a spanyol csupaszcsigák. Az első lépéseket érdemes már most megtenni, mielőtt végleg búcsút inthetünk kertünk virágjainak és dús növényzetének!

Durva invázió a kertekben! Egy éjszaka alatt letarolhatják az ágyásokat

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Az invázó részletei

A spanyol csupaszcsiga a szárazföldi tüdőscsigák rendjébe tartozó csigafaj. A nagy, feltűnő meztelencsiga az 1950-es évek óta inváziós fajként Európa egyre nagyobb részén elterjedt, a 20. század végén elérte Ausztriát, majd Magyarországot is. A kártékony csigafaj rendkívül gyorsan szaporodik és képes egyetlen éjszaka is tarra rágni növényeink levélzetét.

A legnagyobb károkat a spanyol csupaszcsiga okozza az összes csiga közül. Rendkívül szapora és invazív faj, képesek a telet is átvészelni a mostanság elforduló „melegebb” téli időjárásnak köszönhetően. Kedvező években, amikor csapadékosabb a tavaszunk és a nyarunk, akár két nemzedékük is kifejlődhet

– nyilatkozta Nagy Szabolcs a heol-nak.