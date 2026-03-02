Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Durva invázió a kertekben! Egy éjszaka alatt letarolhatják az ágyásokat

csiga
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 13:50
kertinvázió
Veszélyben a kertünk! Lecsapott a magyar kertekre a spanyol csupaszcsiga. Elkezdődött az invázió.

Megindult a tavaszi invázió, veszélyben vannak a magyar kertek. A tavaszi rajzás alkalmával százával szaporodhatnak a spanyol csupaszcsigák. Az első lépéseket érdemes már most megtenni, mielőtt végleg búcsút inthetünk kertünk virágjainak és dús növényzetének!

Durva invázió a kertekben! Napok alatt letarolhatják az ágyásokat
Durva invázió a kertekben! Egy éjszaka alatt letarolhatják az ágyásokat
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Az invázó részletei

A spanyol csupaszcsiga a szárazföldi tüdőscsigák rendjébe tartozó csigafaj. A nagy, feltűnő meztelencsiga az 1950-es évek óta inváziós fajként Európa egyre nagyobb részén elterjedt, a 20. század végén elérte Ausztriát, majd Magyarországot is. A kártékony csigafaj rendkívül gyorsan szaporodik és képes egyetlen éjszaka is tarra rágni növényeink levélzetét.

A legnagyobb károkat a spanyol csupaszcsiga okozza az összes csiga közül. Rendkívül szapora és invazív faj, képesek a telet is átvészelni a mostanság elforduló „melegebb” téli időjárásnak köszönhetően. Kedvező években, amikor csapadékosabb a tavaszunk és a nyarunk, akár két nemzedékük is kifejlődhet

– nyilatkozta Nagy Szabolcs a heol-nak.

A kertünk védelme érdekében tett lépések a következők:

Nagy Szabolcs szerint a legjobb itt is a megelőzés, ezért tartsuk mindig rendben a kertünket! Szüntessük meg az elhanyagolt, nyirkos területeket, és ne hagyjuk a csigacsalogató pitypangokat elszaporodni! Valamint távolítsuk el a lehullott leveleket, a lenyírt füvet pedig gereblyézzük össze és tegyük a komposztba.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu