A QatarEnergy hétfőn bejelentette, hogy leállítja a cseppfolyósított földgáz termelését, miután támadások érték az ipari városokban található létesítményeiket.
Katar a világ egyik legnagyobb LNG-exportőre, a globális export nagyjából 20 százalékát adja, és a cseppfolyósított földgáz fontos európai beszállítójává vált.
Itt arról is írtunk, hogy a rezsicsökkentést csak az olcsóbb orosz energiával tartható fent. Az iráni háború felhajtotta a világpiaci árakat a gáz és az olaj tekintetében is, így a magyar emberek érdeke, hogy Magyarország továbbra is hozzájusson az orosz energiaforrásokhoz. Magyar Péter és a Tisza Párt azonban továbbra is az orosz energia ellen beszél, veszélybe sodorva ezzel rengeteg magyar család megélhetését.
