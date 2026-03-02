Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Katar felfüggesztette a földgáz kitermelést

qatarenergy
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 13:54
katarföldgáz
A QatarEnergy hétfőn bejelentette, hogy leállítja a cseppfolyósított földgáz termelését.
Bors
A QatarEnergy hétfőn bejelentette, hogy leállítja a cseppfolyósított földgáz termelését, miután támadások érték az ipari városokban található létesítményeiket. 

HAMENEI, Szajed Ali Sardzsa, 2026. március 1.Füst tör a magasba egy iráni dróntámadást követően Sardzsában 2026. március elsején. Az iráni állami média a mai napon megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban.MTI/AP/Altaf Kadri

Fotó: Altaf Kadri / MTI

Katar a világ egyik legnagyobb LNG-exportőre, a globális export nagyjából 20 százalékát adja, és a cseppfolyósított földgáz fontos európai beszállítójává vált. 

Itt arról is írtunk, hogy a rezsicsökkentést csak az olcsóbb orosz energiával tartható fent. Az iráni háború felhajtotta a világpiaci árakat a gáz és az olaj tekintetében is, így a magyar emberek érdeke, hogy Magyarország továbbra is hozzájusson az orosz energiaforrásokhoz. Magyar Péter és a Tisza Párt azonban továbbra is az orosz energia ellen beszél, veszélybe sodorva ezzel rengeteg magyar család megélhetését.

 

