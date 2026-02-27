Kitálalt az ufókról a Pentagon volt vezetője: „Nem láttam ellenséges viselkedést”

A Pentagon UFO-irodájának korábbi vezetője, Tim Phillips arról beszélt, mit észleltek az űrben, amíg az All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) megbízott igazgatója volt.

Pentagon volt vezetője mesélt UFO-król / Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Látott UFO-t a volt vezető?

Phillips elmondta, hogy több megmagyarázhatatlan objektumot is észleltek, amelyek felfoghatatlan manővereket hajtottak végre. Ezek közül, míg a legtöbb légi tárgy volt, akadtak légkörön túli észlelések is.

Azt mondanám, hogy az eseteink valószínűleg 90 százaléka a levegőben fordult elő

- mondta Phillips.

Az AARO, a Hadügyminisztériumon belül működő csapat, feladata az UFO-esetek gyűjtése és kivizsgálása, különös tekintettel a képzett katonai személyek - például vadászpilóták vagy radarkezelők - adatalapú jelentéseire. Phillips ezen magasan képzett megfigyelők beszámolóit ismertette, akik tanúi voltak az objektumoknak.

Ezek közül az egyik rendkívül gyors megállási és gyorsulási képességgel rendelkezett, és olyan szögekben fordult, illetve közlekedett, amilyet korábban nem figyeltek meg.

Az AARO által áttekintett több ezer jelentés közül kevesebb mint 50 maradt teljesen megoldatlan, még a világ vezető szakértőinek vizsgálata után is. Ezek esetében az amerikai vagy külföldi programokhoz tartozás lehetőségét is kizárták, ám még a legtehetségesebb szakemberek sem tudták megmagyarázni, mik voltak azok.

Néhány észlelés rendkívüli jellege ellenére Phillips a Daily Mailnek elmondta, hogy az objektumok soha nem tűntek közvetlen fenyegetést jelentőnek.

Soha nem láttam ellenséges viselkedést. A szándékról nem tudok nyilatkozni, de néha érzékeny helyeken láttuk őket.

Míg alátámasztotta, hogy az Egyesült Államok kormányának nincs bizonyítéka űrhajók vagy lények földi látogatásáról, ez nem törli el azt a tényt, hogy az észlelt objektumok egy kis százaléka továbbra is megmagyarázhatatlan maradt.