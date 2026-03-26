Megvan az időpont: ekkor érkezik Budapestre JD Vance

Néhány nappal az április 12-i országgyűlési választás előtt Budapestre látogat JD Vance – írta meg a Politico egy kiszivárgott amerikai külügyi dokumentum alapján. A tervek szerint az amerikai alelnök április 7–8-án érkezik Magyarországra.
A látogatás időzítése önmagában is figyelemre méltó: ilyen magas rangú amerikai politikus ritkán jelenik meg közvetlenül egy választás előtt. A dokumentum szerint a vizit célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, ugyanakkor a háttérben egyértelműen kirajzolódik a Donald Trump vezette adminisztráció politikai irányvonala, amely nyíltan támogatja Orbán Viktor újraválasztását - írja a Mandiner.
Trump már korábban is kiállt Orbán mellett: közösségi oldalán „erős és sikeres vezetőként” méltatta a magyar kormányfőt, és szavazásra buzdította a választókat. Ez a fajta nyílt politikai támogatás szokatlan az amerikai diplomáciában, amely hagyományosan kerüli más országok belpolitikájába való közvetlen beavatkozást.
A kiszivárgott dokumentum szerint Washington és Budapest kapcsolata az elmúlt időszakban új szintre lépett. A korábbi, konfliktusos viszonyt felváltotta egy „eredményközpontú partnerség”, amely a védelem, a gazdaság és az energia területén is szorosabb együttműködést céloz.
A háttérben szélesebb geopolitikai szempontok is megjelennek. Az amerikai értékelés szerint a két ország együttműködése kulcsszerepet játszhat Európa jövőjében, különösen a nagyhatalmi verseny és a kontinens előtt álló kihívások – például a migráció – kezelésében.
A látogatás jelentőségét növeli, hogy ilyen szintű amerikai jelenlétre legutóbb George W. Bush 2006-os budapesti útja során volt példa.
