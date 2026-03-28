Kitálalt a légierő tisztje: az UFO-k megmentettek minket az atomháborútól

Az amerikai légierő egyik nyugalmazott tisztje azt állítja, hogy az UFO-k rejtélyes módon 20 nukleáris rakétát tettek hatástalanná a montanai Malmstrom légibázison 1967-ben, miután az őrök fényeket láttak az égen.

Vörösen izzó UFO fények jelentek meg a katonai bázis felett Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Egy tiszt szerint az UFO-k állították le az atomfegyvereket

Az amerikai légierő nyugalmazott rakétaindító tisztje szerint az UFO-k lövések leadása nélkül hatástalanították a nukleáris fegyvereket. 1967-ben a montanai Malmstrom légibázison 20 Minuteman I interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) rejtélyes módon hatástalanított egy ismeretlen erő, amely megkerülte az összes katonai védelmet.

A most 85 éves Robert Salas elmesélte, hogy a bázis biztonsági őrei furcsa, gyorsan mozgó fényeket láttak az égen, amelyek meg tudtak állni és egy helyben lebegni, élénkvörös fényt kibocsátva. Pillanatokkal később a földalatti rakéták leálltak.

A Danny Jones Podcastban elmondta, hogy a földönkívüliek nem akarják, hogy elpusztítsuk magunkat.

Kint van egy másik civilizáció, amely ellátogatott hozzánk, és láthatóan aggódik amiatt, hogy atomháborúval pusztíthatjuk el a bolygónkat. Olyan okokból cselekszenek, amelyeket mi talán soha nem fogunk teljesen megérteni.

Salas szerint az első elképesztő incidens 1967. március 16-án történt, UFO-k feltűnése után egyszerre 10 rakéta állt le rejtélyes módon. Nyolc nappal később egy újabb UFO-észlelés egy második leállításhoz vezetett.

A tiszt hívást kapott egy pulzáló vöröses fényről, amely a bázis főkapuja felett lebegett, majd pillanatokkal később riasztók szólaltak meg az irányítóteremben, hogy mind a 10 rakéta leállt.

A férfi évekkel később lépett a nyilvánosság elé, miután egy UFO-könyvben hasonló eseményekről értesült, abban a hitben, hogy a történet már kiszivárgott. A vizsgálat állítólag arra a következtetésre jutott, hogy egy külső elektromágneses jel zavarta meg a rakéták irányítórendszereit - írja a DailyStar.